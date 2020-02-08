Гурт CLOUDLESS підкорив життєствердною піснею на сцені Нацвідбору Євробачення: відео

Поп-рок-електронне тріо, яке українські єврофани називають фаворитами першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020, вишли на сцену під номером 6. Довгоочікуваний виступ з піснею-закликом Drown Me Down емоційного CLOUDLESS не залишив байдужими глядачів.

Колектив CLOUDLESS, відомий своїм саундтреком "Між світами" до українського серіалу "Школа", вперше взяв участь в Нацвідборі на Євробачення 2020. Гурт одразу бачив себе на великій сцені, тож вже встиг вразити київську публіку живими виступами. Напередодні конкурсу гурт оновив свій склад, підсилившись гітаристом Михайлом Шатохіним та також учасником 10 сезону проєкту "Х-фактору" Юрієм Каналошем. Зазначимо, що бойзбенду вдалося потрапити на конкурс лише з третьої спроби.

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Найбільш форматний трек Drown Me Down для пісенного конкурсу поєднав у собі рок-н-рольні й водночас мотиви у стилі інді. На сцені гурт CLOUDLESS постав у брутальних образах total black.

Запальна пісня супроводжувалася провокативним чорно-білим відеорядом та вражаючими світловими ефектами. Музиканти вирішили не вдаватися до феєричних постановок, дозволивши глядачам повністю насолодитися живим виконанням. Публіка вітала виступ CLOUDLESS гучними оплесками.

Емоційна пісня Drown Me Down – про внутрішніх демонів та життєві протиріччя, які необхідно долати, не покладаючи сил. За словами Віталія Дроздова сингл чудово підходить для українських радіостанцій завдяки впізнаваним мотивам. Тіна Кароль зізналася, що виступ був надзвичайно динамічним та драйвовим, проте хлопцям ще варто попрацювати над вокалом та інтонацією. Андрій Данилко наголосив, що приспів пісні надзвичайно хітовий, проте сам номер не вразив суддю.

CLOUDLESS – Drown Me Down на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про гурт CLOUDLESS? Колектив (Антон Панфілов – бас-гітара, клавіші, Євген Тютюнник – вокал, клавіші, Юрій Восканян – гітара) почав свою діяльність у 2017 році та одразу почала виступати на живій сцені, спілкуватись з прихильниками та активно розвиватись. Це бойзбенд, який здобув широку популярність у 2017 році завдяки хіту "Між світами", що став саундтреком до серіалу "Школа". Треки групи часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу. Цікаво, що у їхньому альбомі "Маяк" є пісня "Ми одне", яку музиканти записали разом із Jerry Heil, яка також цього року бере участь у Нацвіборі на Євробачення-2020.