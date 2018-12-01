Гурт "Друга ріка" показав своє майбутнє у новому кліпі на пісню "Дощ/ Хай вмиє нас": відео

Український рок-гурт "Друга ріка" презентував новий відеокліп на пісню "Дощ/ Хай вмиє нас", ідею якого виношували сім років. У ньому четверо учасників команди заглянули у майбутнє і показали своїм шанувальникам себе у глибокій старості.

Один зі своїх сценаріїв про старість гурт "Друга ріка" вирішив втілити в життя ще за своєї молодості. Тому бачення на своє майбутнє команда зобразила у новому кліпі на пісню "Дощ/ Хай вмиє нас", режисером якого став екс-учасник гурту Віктор Скуратовський. Він, до слова, теж з’явився у кадрах.

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Трек "Дощ/ Хай вмиє нас" став вершиною альбому "Піраміда". На думку учасників гурту, старість дана для того, щоб зробити важливі підсумки у своєму житті.

Ніколи не знаєш, чи доживуть ті музиканти до старості, тому вирішили приміряти її на себе заздалегідь. Сценарій був вигаданий ще у 2011 році, коли ми знімали "Незнайомку". Тому було би дивно, якби я не написав Віктору Скуратовському, щоб втілити задумане у реальність разом. Він після деяких вагань все ж погодився на короткочасне об'єднання гурту. Як результат, ми отримали відео з майбутнього. Відео — про нас самих,

– прокоментував новий кліп лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин.



Учасник гурту "Друга ріка" у новому кліпі на пісню "Дощ/ Хай вмиє нас" / Прес-служба



Учасник гурту "Друга ріка" у новому кліпі на пісню "Дощ/ Хай вмиє нас" / Прес-служба



Учасник гурту "Друга ріка" у новому кліпі на пісню "Дощ/ Хай вмиє нас" / Прес-служба

Відео знімали в рідному місті гурту Києві. Саме там хлопці проводять найбільше часу разом. Місцеві впізнають у кліпі такі місця, як ВДНГ чи Бессарабка, однак найріднішою локацією зйомки для учасників гурту стала їхня репетиційна база. Адже саме там все починалось.

Дивитись кліп "Другої ріки" на пісню "Дощ/ Хай вмиє нас" (відео):