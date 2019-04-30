Гурт Evanescence повертається в Україну з новим альбомом

Американський рок-гурт Evanescence їде з концертом в Україну. Артисти виступлять 20 вересня у столичному клубі Stereo Plaza.

Рок-гурт презентуватиме альбом Synthesis у новій обробці з симфонічним оркестром. Про це йдеться на офіційній сторінці гурту в Instagram.

Читайте також: Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай виступить у Києві на Atlas Weekend

Це четвертий студійний альбом Evanescence, що вийшов у 2017 році і розійшовся тиражем у 25 мільйонів. Крім того, альбом увійшов у топ-10 Billboard і топ-30 британського чарту.

Ідея з’явилася з однієї лише думки: "Як круто буде зробити нові версії пісень з оркестром і електронними елементами". Усе перетворилося на велику снігову лавину досить швидко, завдяки нашому досвіду, а також професіоналам, які підтримали цю ідею,

– зізналася солістка гурту Емі Лі.

Редакція LifeStyle24 пропонує згадати одні з найпопулярніших пісень гурту Evanescence 9-річної давнини.

Bring Me To Life

My Immortal

Lithium