Гурт Evanescence повертається в Україну з новим альбомом

129 Читать новость на русском
Гурт Evanescence
Гурт Evanescence / Instagram / @evanescenceofficial

Американський рок-гурт Evanescence їде з концертом в Україну. Артисти виступлять 20 вересня у столичному клубі Stereo Plaza.

Рок-гурт презентуватиме альбом Synthesis у новій обробці з симфонічним оркестром. Про це йдеться на офіційній сторінці гурту в Instagram.

Читайте також: Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай виступить у Києві на Atlas Weekend

Це четвертий студійний альбом Evanescence, що вийшов у 2017 році і розійшовся тиражем у 25 мільйонів. Крім того, альбом увійшов у топ-10 Billboard і топ-30 британського чарту.

Ідея з’явилася з однієї лише думки: "Як круто буде зробити нові версії пісень з оркестром і електронними елементами". Усе перетворилося на велику снігову лавину досить швидко, завдяки нашому досвіду, а також професіоналам, які підтримали цю ідею,
– зізналася солістка гурту Емі Лі.

 

Редакція LifeStyle24 пропонує згадати одні з найпопулярніших пісень гурту Evanescence 9-річної давнини.

Bring Me To Life

My Immortal

Lithium

Going Under

 

blog_ava
Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
сьогодні
15404
Теги: Музика LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Новини Києва Концерти
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
сьогодні 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 9
Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
сьогодні 12:40 Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
430
"Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років
сьогодні 09:03 "Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років
Юлія Ліпенцева 856
"На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі
29 квітня 20:22 "На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі
Юлія Ліпенцева 637
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
29 квітня 17:00 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3763
Новини
Більше новин
Залиште відгук