Гурт Go_A дав інтерв'ю відомій блогерці та ведучій Євробачення Ніккі де Джагер: найголовніше

Український музичний гурт Go_A, який переміг Нацвідбір в Україні та став учасником Євробачення-2020, дав цікаве інтерв'ю популярній голландській блогерці Ніккі де Джагер, яку із соцмереж ще знають як NikkieTutorials. Саме вона мала стати ведучою події, яку цьогоріч вимушено скасували через коронавірус.

У розмові з блогеркою взяли участь вокалістка гурту Катерина Павленко та засновник колективу Тарас Шевченко. Розмова по відеозв'язку розпочалась із того, що Ніккі поцікавилась, чим займаються музиканти на карантині, на що ті відповіли, що пишуть нові пісні та дають онлайн-концерти. Тарас зазначив, що зараз чудовий період зробити те, на що завжди не вистачало часу, повідомляє 24 канал.

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Ніккі запитала музикантів, про що їхня пісня Solovey, оновлену версію якої вони нещодавно презентували в мережі. Катерина зазначила, що це пісня про дівчину, яка кохає, але розуміє, що коханий серйозно її не сприймає. Ведуча підкреслила, що техніка співу, яку використовує у своїй пісні Катерина, є неймовірною, тому поцікавилась, як у неї так виходить та навіть попросила продемонструвати це під час інтерв'ю.

Це такий народний стиль співу, тому коли вона була маленькою дитиною, вона дізналась про цю техніку від своєї бабусі, яка так співала. Бабуся співала старі народні пісні, щоб зібратись зі своїми друзями, і Катя слухала їх та закохувалась в українські пісні з того часу,

– розповів Тарас Шевченко.

Ніккі де Джагер також поцікавилась, чи не засмутились вони, коли дізнались, що Євробачення-2020 у Роттердамі скасували через пандемію коронавірусу. Засновник колективу пояснив, що спочатку вони себе мучили питаннями, чому саме з ними так сталось і цього року, але вони зрозуміли, що замість того, щоб плакати і себе жаліти вони можуть писати нові пісні. Додамо, що гурт погодився представляти Україну у 2021 році на Євробачення у тому ж Роттердамі, щоправда, з новою піснею згідно з новими правилами.

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Фаворити гурту Go_A на Євробаченні-2020

Катерина Павленко і Тарас Шевченко також поділились своїми двома фаворитами, які могли виступити на Євробаченні-2020 – це представник з Литви (гурт The Roop, який складається з трьох учасників) та представник Швейцарії (співак Gjon's Tears).

Дивіться інтерв'ю гурту Go_A з Ніккі де Джагер: відео онлайн