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Гурт Go_A представить нову пісню на Євробачення-2021 українською мовою

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Гурт Go_A представлять нову пісню на Євробачення / СТБ

Переможці Національного відбору на Євробачення гурт Go_A представлять нову пісню до пісенного конкурсу українською мовою.

Щорічний пісенний конкурс Євробачення, який мав відбутися 12 травня у Роттердамі, організатори вирішили скасувати через загрозу поширення коронавірусу, тож перенесли на 2021 рік. Скасування Євробачення відбулося вперше за 65-річну кар’єру музичного конкурсу.

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Організатори дозволили залишитися учасникам, які виборювали перемогу у 2020 році, втім згідно з правилами Євробачення, всім учасникам конкурсу доведеться представити нові сингли. Таке рішення оприлюднила європейська мовна спілка (EBU).


Гурт Go_A представить нову пісню до 2021 року

Переможці Національного відбору на Євробачення зазначили, що нова пісня буде українською мовою, однак представлять вони її аж наступного року.

Це буде українська пісня. Ви чули від нас хоч одну не українську пісню? Це точно не буде новий "Соловей". Нам треба буде стрибнути ще вище. Ми напишемо декілька пісень, а ви виберете ту, яка вам найбільше сподобається,
– зазначили виконавці гурту.

Після перемоги в Нацвідборі на Євробачення на маловідомий раніше гурт Go_A посипався шквал уваги від українських медіа, а іноземним виданням виконавці вже встигли дати 11 інтерв’ю. Гурт зізнається, що вони зовсім не очікували, що стануть такими впізнаваними.

Що відомо про гурт Go_A?

Гурт Go_A – це київський квартет, який виконує пісні у створеному власноруч музичному стилі "укр-транс". У своїй творчості гурт поєднує танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк.

До складу колективу входять: Тарас Шевченко – клавішні, семплер, перкусія; Катерина Павленко – вокал, перкусія; Іван Григоряк – гітара; Ігор Діденчук – сопілка.

Гурт Gо_A – досить особливий, адже поєднує в собі українські народні мотиви та мотиви народів світу, що виконуються на багатьох музичних інструментах: сопілці, бандурі, окаріні, джембе та інших. Таким чином створюється унікальне звучання.

Попри те, що гурт зародився ще у 2012 році, справжню популярність отримав після перемоги в Національному відборі на Євробачення. 

Скасування Євробачення та нова пісня Go_A: дивіться відео

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Go_A Євробачення Євробачення 2020 Музика
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