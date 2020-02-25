Гурт Go_A розповів про походження пісні Solovey та чи будуть її перекладати для Євробачення-2020

Столичний гурт Go_A, який переміг на Національному відборі Євробачення-2020 розповів, як вони створювали свою "переможну" пісню для конкурсу та чи збираються її перекладати для міжнародного глядача на конкурс у Роттердам, Нідерланди.

Український музичний етнофольк-гурт Go_A поділився, що їхня ціль, з якою вони спочатку прийшли на відбір – це велике бажання, щоб в Європі вперше прозвучала пісня українською мовою на Євробаченні. "Ми цілі цієї досягли і ми дуже раді", – резюмували учасники гурту.

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Разом з цим музиканти розповіли, що хоч для Євробачення не допускають народні пісні, їхня композиція Solovey все ж має народні мотиви. Зокрема, для конкурсу вони переробили початкову версію на більш позитивну.

За умовами Євробачення народну пісню не можна використовувати, але в основу справді входила народна пісня. Коли ми просто робили чернетку, то ми орієнтувались на пісню, яку я знаю ще з часів, коли я вчилась на фольклориста в університеті. Але ми її переробили – в попередній версії пісня закінчувалась трагічно, тому ми подумали, що в нас є можливість переробити текст так, щоб все вийшло набагато краще. Бо скільки ж можна плакати,

– зазначила вокалістка гурту Катерина Павленко.

Щодо перекладу пісні на Євробачення-2020 в Нідерланди фронтвумен гурту додала, що це вибір кожної країни – відправляти учасника з піснею рідної мови чи ні. Самі ж музиканти Go_A цього робити не будуть.

"За правилами Євробачення можна, щоб пісня звучала не тільки українською, а й будь-якою мовою, якою захоче відправляти країна свою пісню, і переробляти ми не будемо. Адже повторюсь, ціль була саме в тому, щоб на Євробаченні прозвучала саме українська пісня українською мовою…" – підкреслила Катерина.

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Засновник гурту Тарас Шевченко додав, що виконання пісні рідною мовою на Євробаченні не є якимось прецедентом. Адже є 2 успішні історії, як переможці виконували конкурсі хіти рідною мовою: "Якщо слідкувати за минулими роками Євробачення, то за останні 15 років були вже 2 переможці, які співали рідною мовою: Марія Шерифович (Сербія) і Сальвадор Собрал (Португалія)".

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Варто зазначити, що одразу після оголошення результатів на гурт Go_A та їхню пісню Solovey посипалася критика та звинувачення у принизливих для держави сенсах. Так, соліст популярного колективу "Антитіла" Тарас Тополя назвав трек Solovey "абсолютно чужорідною естетикою". Український композитор Володимир Бистряков не оцінив вокальні здібності солістки – "дівчина голосить-виводить цей фольк-жах". А продюсерка Олена Мозгова, яка є дружиною учасника конкурсу David Axelrod, назвала етномотиви переможної пісня псевдофольком. Самі ж музиканти відповіли, що вони не можуть усім подобатись, тому що хейтинг – це нормально.