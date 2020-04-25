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Гурт Go-A розповів, як знімає відеозаписи для Євробачення-2020: Нічого не буде онлайн

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Гурт Go_A
Гурт Go_A / Instagram / @go_a_band

Популярний український гурт, переможці Національного відбору на Євробачення-2020 Go_A готуються до альтернативного шоу, яке відбудеться вже 16 травня. Солістка колективу Катерина Павленко розповіла, що нічого не відбуватиметься онлайн, а транслюватимуть заздалегідь записані відео.

Катерина зазначила, незважаючи на те, що Євробачення перенесли на рік, вони активно готуються до онлайн-концерту. Про підготовку, життя на карантині та пісню на Євробачення-2021 вокалістка розповіла "Радіо Свобода".

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Катерина каже, що 16 травня концерт, насправді, не відбуватиметься у режимі онлайн.

Ми всі надсилаємо відеозаписи, які вмикатимуть під час цього шоу. Тобто ніхто онлайн нічого не робитиме, все змонтують раніше. Кожна країна представить свого учасника, який заспіває пісню, але голосування не буде. Просто люди подивляться, познайомляться з конкурсантами, зроблять свої висновки і чекатимуть наступного року, адже більшість учасників заявили, що братимуть участь у конкурсі 2021 року,
– розповіла музикантка.

Також вона зізналася, що заробляти в теперішніх умовах не вдається, а усі заощадження уже закінчуються. Фонду гурту давним давно вже немає. Для того, що зняти відео на Євробачення, артисти просять своїх друзів, які можуть зробити це безкоштовно.

Щодо пісні на Євробачення-2021, то слухачі зможуть обрати, з якою композицією гурт представлятиме Україну на конкурсі. Go_A планує презентувати декілька треків.

Мені здається, це буде по-чесному для кожного слухача і кожного українця, бо українці люблять обирати,
– зазначила Павленко.

Катерина Павленко розповіла про підготовку до концерту Євробачення-2020: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Go_A Євробачення 2020 Музика
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