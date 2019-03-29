Гурт "Холодне Сонце" вперше за 5 років представив кліп "Чорне Вино"

Український рок-гурт "Холодне Сонце" після довго паузи, пов'язаної зі здоров'ям фронтмена гурту Василя Гоцка, презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Чорне Вино". Пісня розповідає про боротьбу з внутрішніми демонами та залежностями.

Реліз відеокліпу відбувся 28 березня і вже встиг отримати чимало схвальних відгуків від своїх прихильників. Соліст тернопільського гурту Василь Гоцко розповів, що у 2014 році кар'єра гурту ледь не завершилась, оскільки він мав низку симптомів через перенесену операцію на серце.

Читайте також: Український рок-гурт KARNA презентував потужний відеокліп "Вітролом": відео

Після перенесеної операції на серці, я втратив голос. До мене в реанімацію підвозили інших прооперованих людей, і всі вони могли адекватно розмовляти в той час, як я лише шептав... Йшли дні, місяці, а голос не повертався… До цього додався ще один шокуючий момент – у мене різко впав зір. Кожен наступний ранок я жив надією, що ці грані почнуть з'являтись і тим, що голос повернеться,

– зізнався фронтмент рок-гурту.



Фронтмен гурту "Холодне сонце" Василь Гоцко / прес-служба

Так і сталось. Вже через деякий час голос та зір повернулись до артиста і група знову приступила до роботи. Музиканти взялись закінчувати написання альбому "Чорне Вино", а також разом Костянтином Штифураком (продюсер кліпу) та його товаришем Геннадієм Кисельовим вирішили зняти кліп на однойменну пісню альбому.

"Взагалі, пісня "Чорне Вино" – це історія про боротьбу з внутрішніми демонами та залежностями. У кліпі Геннадій це показав в образі дівчини у чорному вині, що переслідує героя, який зв'язаний з нею і, хоча прагне звільнитися, ніяк не може розірвати цей зв'язок. В кінці, врешті-решт, вона проривається у реальний світ", – додав виконавець.



Кліп "Чорне вино" гурту "Холодне Сонце" / прес-служба

Холодне Сонце – Чорне Вино: дивитись відео онлайн