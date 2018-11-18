Гурт із Британії назвався на честь роману українського письменника

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Андрій Курков
Андрій Курков / Facebook

Британський гурт Death and the Penguin носить назву на честь роману українського письменника Андрія Куркова і співає пісні на сюжети його книжок.

Історію про гурт, який існує вже понад 5 років, сам Андрій Курков написав у своєму Facebook.

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Він розповів, що йому зателефонував журналіст з Лондона і запитав, як я ставлюся до того, що у Великобританії з'явилася рок-група, яка назвала себе за його романом "Death and the Penguin" – саме таку назву має англійське видання роману письменника "Пікнік на льоду".

Я знизав плечима, чого співрозмовник, звичайно, не побачив. І пообіцяв послухати, а потім вирішити. Послухав. Сподобалося! 
– зізнався Курков.

Він додав, що тепер має намір написати самим музиканта, «що готовий отримувати в подарунок всі нові диски групи»

"Думаю, що маю право", – зіронізував Андрій Курков.

Дивіться відеокліп Death and the Penguin на пісню Leatherface:

Що відомо про гурт Death and the Penguin?Це британський гурт, заснований у 2013-му році у Лондоні. До його складу входить четверо музикантів: Тобі Сміт, Кріс Олсен, Енді Акред та Філ Ґадсден. Свою музику нову називають поєднанням хардкору, інді та мат-року. Їхній дебютний альбом Anomie вийшов у липні 2018.

Теги: LifeStyle Новини культури Література Музика Великобританія
Джерело: 24 канал
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