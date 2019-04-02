Гурт KADNAY презентує хіти з нової платівки на концерті в Києві

Український інді поп-гурт KADNAY представить свою нову платівку на грандіозному концерті у Києві, де зберуться їхні найпалкіші прихильники. Четвертий альбом стане справжнім сюрпризом, адже фанати досі не знають жодних деталей про нову платівку.

Концерт гурту відбудеться 12 квітня у київському Caribbean Club Concert Hall. Там наживо вірні фанати першими почують всі нові хіти з альбому гурту KADNAY. Відомо лише те, що музичний альбом містить багато пісень про життя, душевні переживання і про "всепоглинаюче почуття кохання".

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Протягом кількох тижнів музиканти дразнили шанувальників невеликими відеооглядами в соціальних мережах, однак головну інтригу вони тримають до концерту з live-виконанням. Тому не пропустіть одну з головних музичних подій столиці цієї весни і придбайте квитки першими!

Що відомо про гурт KADNAY?Це відомий український electro-pop колектив, який було створено ще в 2012 році. Тоді ж хлопці лише набирали популярність і через два роки випустили свій перший однойменний альбом, після чого вирушили в тур країною. Наступна збірка вийшла через півтора роки. На початку 2017 року вони взяли участь у Нацвідборі Євробачення, але перемогу тоді отримав інший рок-гурт – O.Torvald.



Але кількість їхніх прихильників почала лише зростати і того ж року вони випустили свій третій альбом (і вперше в своїй творчості українською мовою) під назвою "Відчуваю". Тепер шанувальники перебувають в очікуванні четвертої платівки.