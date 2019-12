Гурт KAZKA презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Палала": гаряче відео

Український попгурт KAZKA вже 27 грудня презентує свій другий студійний альбом NIRVANA, а поки тішить своїх прихильників новим музичним відео на нову пісню "Палала". Кліп з елементами еротики з'явився на ютуб-каналі групи 24 грудня.

Перший відеокліп на пісню з альбому NIRVANA зняв знаменитий кліпмейкер Алан Бадоєв, а продюсером – Юрій Нікітін. Музиканти з гурту зізнаються, що це їхня найвідвертіша відеоробота за усю творчість. Та й не дивно, адже солістка гурту Олександра Заріцька постала у білизняних образах, а разом з нею – декілька чоловіків і жінок. Вся стилістика кліпу виконана у червоних кольорах, а головним символом стали червоні нитки, якими "зшивали" героїв кліпу.

Відео "Палала" – про пристрасть, якій неможливо пручатись, кохання, яке не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки відшукати шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрям – і більше ти не зможеш соромитись власних почуттів. Тільки палати,

– йдеться в описі до відео.

KAZKA – Палала: дивіться відео онлайн

Додамо, що окрім української версії пісні "Палала", прем'єра якої відбулась ще 29 листопада, музиканти записали англомовну версію треку під назвою Nobody Like You. Раніше зірки вже презентували своїх 5 нових хітів з майбутнього кліпу NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" та "Грай".

Текст пісні "Палала" KAZKA:

Показав

Ти мені кохання-блискавку,

Та між двох світів

Надіслав

Ти мені листівку-ластівку

З теплих островів.

Я лечу до тебе крізь туман.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам’ятай, герою —

Це і мій роман.

Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!

Ти вивчав

Кожен рух та кожну витівку.

Вірив і довів.

Цілував

Плечі крізь червону вишивку,

Та й не червонів.

Тільки я багряна, як тюльпан.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам’ятай, герою —

Це і мій роман.

Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!

Падала в обійми, закривала очі.

Пролітало літечко, пролітали ночі.

Говорили люди, він мені хороший.

А я все палала і згорали мої очі.

Чом ти, місяченьку, та й мені не сяєш?

Серденько дівоче та й до тла згораєш.

А я не гуляла, я й не дівувала

Розкоші кохання так і не пізнала.