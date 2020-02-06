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Гурт KAZKA презентував кліп на пісню "Літаки": емоційне відео

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Попгурт KAZKA / Instagram / @kazka.band

Український попгурт невтомно презентує все нові й нові роботи свого другого студійного альбому Nirvana. Вчора, 5 лютого, на офіційному ютуб-каналі музичного колективу з'явився відеокліп на пісню "Літаки". Саме цей сингл стане саундтреком до української комедії "Побачення у Вегасі".

Учасники гурту оприлюднили кліп на пісню "Літаки", яка стала пілотним саундтреком KAZKA до вітчизняної стрічки режисера Сергія Вейна "Побачення у Вегасі", яка вийде на широкі екрани вже в березні цьогоріч. 

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Зйомки кліпу проходили у Лас-Вегасі й, як зізналися виконавці, це була їхня перша зустріч з містом. Сингл "Літаки" про справжнє кохання, яке підносить до небес. Автором відеороботи виступив кліпмейкер Станіслав Тіунов. 

Завжди хотіла почути нашу пісню на сеансі у кінотеатрі, полетіти на побачення у Вегас та створити саундтрек до крутого фільму, тож цей досвід – ідеальне комбо! Сподіваюсь, глядачам сподобається кіно і, звісно, музичний супровід до нього,
– зізналася Олександра Заріцька. 

Пісня "Літаки" увійшла до альбому Nirvana, який колектив презентує вже 4 березня під час великого сольного концерту у київському Палаці спорту. 

KAZKA – Літаки: дивіться відео онлайн 

Текст пісні гурту KAZKA "Літаки"

Хочеться літати. Ой, не кажи!
Хочеться життя – в авіарежим.
Тож на картах світу поворожи,
Де мій рай, скажи?

Може, там, де гори кохає сніг?
Може, там, де хвилі збивають з ніг?
А насправді там, де ти цілуєш
Віями ніжно.

Якби в мої сни
Рейси перенесли,
Тільки "Київ – Париж"
Я би залишила. Ти ж – страх облиш.
Рейси перенесли
В ніч, до мене у сни.
Там – ти мій Париж,
І навіть більше ніж, Більше ніж. Милий.

Хочеться літати. Ой, не кажи!
Хочеться життя – в авіарежим.
Тож на картах світу поворожи,
Де мій рай, скажи?

Може, там, де щастю бракує слів?
Може, там, де вежа з дівочих снів?
А насправді там, де ти цілуєш
Віями ніжно.

Якби в мої сни
Рейси перенесли,
Тільки "Київ – Париж"
Я би залишила. Ти ж – страх облиш.
Рейси перенесли
В ніч, до мене у сни.
Там – ти мій Париж,
І навіть більше ніж, більше ніж. Милий.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика KAZKA
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