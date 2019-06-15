Гурт KAZKA презентував пісню, яка може перевершити успіх "Плакала": аудіо

Популярний колектив KAZKA презентував перший сингл із нового запального альбому. Мережу вже стрімко підкорює композиція "Пісня сміливих дівчат", яка має багато шансів, щоб перевершити успіх треку "Плакала".

Гурт KAZKA отримав всесвітню популярність завдяки треку "Плакала". Після неймовірного фурору колектив випустив англомовну версію пісні та здобув ще більшу славу за кордоном. Однак на досягнутому музиканти вирішили не зупинятись і готуються до презентації нового студійного альбому NIRVANA.

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Першим синглом з анонсованої платівки стала "Пісня сміливих дівчат", яка вже стрімко підкорює мережу. Композиція відзначається ритмічністю та колоритним звуком української сопілки. За словами солістки колективу Олександри Заріцької, трек є жіночим маніфестом.

Пісня сміливих дівчат – це жіночий маніфест, ода Girl Power, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну і нікому ніколи не дозволяйте себе ображати,

– пояснила Олександра Заріцька.

Ймовірно, пісню гурт KAZKA записав у Канаді, де перебував у рамках міжнародного турне. Треку "Пісня сміливих дівчат" вже пророкують чималий успіх, адже меломани зізнались, що прослухали композицію уже десятки разів. Відтак пісня має всі шанси перевершити "Плакала", що увійшла до Топ-10 світового чарту на музичній платформі Shazam.

Слухайте нову пісню гурту KAZKA – "Пісня сміливих дівчат": аудіо

KAZKA – "Пісня сміливих дівчат": текст нової пісні

Як закохана ноги стерла —

Все веде не туди.

Як ходила у ван найт стенди —

Все веде не туди.

Милий взявся вести у танго,

Та веде не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Діставай все те,

Що я в собі люблю —

Плаття електрик блю.

Падай, а я ловлю.

Та залиш мені все те,

Що я люблю в тобі —

Магію теплих обійм,

Правду сильнішу за біль.

Приспів:

Не треба так.

Зраду поцілунок вибачить.

Не треба так.

Та коханню слів не вистачить.

Не треба так.

Мила покохала іншого.

Не треба так.

Ми, дівчата, варті більшого!

Як шукала для квітки пару,

І жила без води.

Як кричала в піснях "Girl power!"

Все веде не туди.

Помста рідна сестра бумерангу —

Прилетить не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Приспів