Гурт KAZKA приголомшив успіхом хіта "Плакала": неймовірні деталі

Популярний гурт KAZKA приголомшує своїм успіхом. Хіт "Плакала" встановив своєрідний рекорд в Україні.

25 вересня колектив KAZKA презентував офіційний кліп до пісні "Плакала". Відтоді ролик отримав значну популярність як в Україні, так і за її межами.

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Як повідомили представники колективу, саме хіт "Плакала" допоміг їм встановити своєрідний вітчизняний рекорд. За кілька місяців кліп KAZKA переглянули понад 106 мільйонів користувачів мережі. Це вагома позначка для українських гуртів.

Окрім цього, колектив похизувався, що відтепер за їхнім YouTube-каналом стежать понад 500 мільйонів меломанів.

Дивіться кліп до пісні "Плакала" від гурту KAZKA (відео):

Нагадаємо, що через популярність композиції "Плакала" гурт KAZKA випустив англомовну версію пісні. До треку "Cry" артисти записали новий кліп, у якому солістка колективу знялась у досить символічному образі.