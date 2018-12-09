Гурт KAZKA прокоментував свою популярність в Росії

Український гурт KAZKA підкорює не тільки Україну, але й весь світ. Популярний колектив і в Російській Федерації. Музиканти прокоментували такий успіх.

Як відомо, гурт KAZKA з фантастичною швидкістю заполонив світові радіочарти. Зокрема, їхній хіт "Плакала" потрапив у Топ-10 популярних пісень за версією Shazam. Вокалістка гурту, Олександра Зарицька, зізналась у програмі "Світське життя", що такий світовий успіх є великою відповідальністю для музикантів.

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Це дуже відповідально, дуже серйозно, тому що українська мова звучить, лунає. Тепер треба вчити всіх української мови,

– зазначила Олександра Зарицька.

Музиканти зізнались, що найбільше їх здивувало, що хіт "Плакала" отримав популярність в Новій Гвінеї, Колумбії та Бразилії, відтак гурт KAZKA може планувати виступи й у цих країнах. Водночас популярність колективу в Росії аж ніяк не здивував їх.

"Ні, не здивувало. Знову ж таки, це прекрасно. Всі країни слухають українську пісню і ми пишаємося цим", – додала Олександра Зарицька.

Дивіться кліп до хіта гурту KAZKA "Плакала" (відео):

Варто зазначити, що не менший успіх колектив має і в Україні: KAZKA отримали нагороду M1 Music Awards. 4 Seasons у номінації "Прорив року".