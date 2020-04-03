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Гурт Kazka в дуеті з гуртом Kadebostany представили відеокліп на пісню Baby I’m Ok

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Гурт Kazka та Kadebostany представили спільний відеокліп / Фото з інстаграму

Популярний український гурт Kazka в дуеті з не менш відомим та популярним швейцарським гуртом Kadebostany представили відеокліп на пісню Baby I’m Ok.

Про вихід нової відеороботи, українські виконавці розповіли у своєму інстаграмі.

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Бейби, сподіваємось, що у вас все окей, адже в нас є дуже крута новина! Сьогодні ми маємо за честь разом з нашими друзями зі Швейцарії гуртом Kadebostany презентувати відеороботу до EP DRAMA, в якій одна з історій – наша спільна пісня Baby I’m Ok,
– написала Олександра Зарицька.

Вона зазначила, що гурт нарешті щасливий поділитися однією з найулюбленіших пісень та показати відеороботу, яку навесні створила команда Kadebostany у сонячному Стамбулі. Фронтвумен гурту також анонсувала, що вже за тиждень відбудеться прем’єра їхнього бекстейджу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Режисером відеокліпу на пісню Baby I’m Ok став Хасан Куюджу. Відеоробота увійшла до мініальбому DRAMA. У відеокліпі Олександра Зарицька постала у чорному капелюсі та тренчі, такого ж кольору шкіряній спідниці та на високих підборах.

Що відомо про гурт Kadebostany?

Kadebostany – це швейцарський музичний гурт, заснований у 2008 році в Женеві. До складу колективу входить 5 осіб: William Jeremiah – DJ і продюсер, Kristina – вокал, гітара, бас, Jaafar Aggiouri – саксофон, кларнет, Jerome Leonard – гітара, бас і Ross Butcher – тромбон. Виконавці створюють такі вибухові хіти, які стають саундтреками найкасовіших фільмів.

Відеокліп Kazka & Kadebostany Baby I’m Ok: дивіться онлайн 

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: KAZKA Музика LifeStyle
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