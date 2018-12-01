M1 Music Awards 2018: гурт Kazka став "Проривом року"
Український гурт Kazka здобув перемогу на M1 Music Awards. 4 Seasons - 2018 у номінації "Прорив року". Церемонія нагородження відбувається в Палаці Спорту у Києві.
Принесла перемогу гурту пісня "Плакала", яка стала хітом в Україні.
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Відео: Kazka – Плакала
Участі у концерті взяла низка українських зірок шоу-бізнесу – Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, "Время и Стекло", Монатік, NK | Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA і "Антитіла".
Відеотрансліяція з Червоної доріжки на M1 Music Awards. 4 Seasons 2018
Ведчими церемонії стали Микита Добринін і Оля Цибульська. Головною продюсеркою M1 Music Awards у 2018 році стала українська співачка і чотириразова володарка премії М1 Music Awards Тіна Кароль. Вона здобула перемогу у номінації "За внесок у розвиток музичної індустрії".