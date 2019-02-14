Гурт KAZKA звинуватили у плагіаті "Плакала": подробиці і відповідь автора

Популярний український гурт KAZKA у 2018 році приголомшив успіхом: їхня пісня "Плакала" встановила рекорд не лише в Україні, а й за її межами. За кілька місяців кліп KAZKA переглянули понад 106 мільйонів користувачів мережі. Однак днями гурт звинуватили у плагіаті мелодії трирічної давнини.

Про плагіат першим заявив український блогер Іван Рассел, який зауважив подібність між "Плакала" і композицією Reborn виконавця YOYA .

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YOYA - Reborn: слухайте трек

Це звинувачення прокоментував виданню ТСН автор музики треку "Плакала" Сергій Ранов і пояснив, чому дві композиції так схожі між собою.

Це все законно, чисто, це не авторський зрізаний шматок якоїсь авторської пісні. Це Royalty Free Samlpes із банку семплів, які продаються у всьому світі, їх може використати будь-яка людина. Неважливо, коли трек вийшов – раніше або пізніше. І цей семпл може бути у десятках тисяч пісень,

– заявив Ранов.

KAZKA – Плакала: слухайте пісню