Гурт LETAY показав яскраве циркове шоу на Нацвідборі до Євробачення-2019: фото та відео

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Нацвідбір до Євробачення-2019: урт LETAY
Нацвідбір до Євробачення-2019: урт LETAY / Скріншот

Учасники LETAY феєрично взяли участь у Нацвідборі до Євробачення-2019. У першому прямому ефірі вони не тільки презентували конкурсну пісню "Мила моя", але й показали яскравий номер у стилі цирку.

За словами учасників колективу LETAY, номер ставив їм відомий постановник Семен Горов. Відтак на сцені під час їх виступу з'явились акробати, які показали ефектні трюки.

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Нацвідбір до Євробачення-2019: перший півфінал
Нацвідбір до Євробачення-2019: перший півфінал / Скріншот

Нацвідбір до Євробачення-2019
Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ гурту LETAY / Скріншот 

Ефектний виступ гурту
Ефектний виступ гурту LETAY / Скріншот

Виступ у стилі цирку
Виступ у стилі цирку / Скріншот

Однак така постановка сподобалась не всім зірковим суддям. Андрій Данилко зізнався, що слова пісні та постановка були не пов'язаними, а сам виступ LETAY нагадував випускний виступ студентів циркового факультету.

У мене двояке відчуття. Була невідповідність з піснею, мені номер цей заважав. Пісня непогана. А коли ви ще полетіли, не дай Бог, зразу реклама, це ж так страшно. Мені здається, вам це завадило. Це виглядало, як випускний циркового училища,
– зазначив Андрій Данилко. 

Такої ж думки був і Євген Філатов. А от Джамала оцінила шоу та зазначила, що гурт доклав великих зусиль, аби показати таке шоу. 

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ гурту LETAY – дивіться відео

 

 

 

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Теги: Новини України Євробачення 2019 Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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