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Гурт Metallica щопонеділка презентуватиме новий запис з концерту: відео

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Гурт Metallica презентуватиме нові записи з концертів / Instagram / @metallica

Легендарний американський метал-гурт Metallica доєднався до ініціативи світових зірок та готовий розважити фанів онлайн. Музиканти оголосили, що кожного понеділка публікуватимуть на ютубі записи зі своїх виступів на найбільших концертних майданчиках.

Гурту Metallica за майже 40 років на сцені завоював багатомільйонну аудиторію по всьому світу. На офіційних сторінках у соціальних мережах колектив оголосив про сюрприз для фанів в умовах карантину. Щопонеділка музиканти публікуватимуть у мережі архівні записи зі своїх концертів. 

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Вчора, 23 березня, на ютуб-каналі Metallica з'явився перший запис на понад дві години з концерту ірландському замку Слейн, який відбуся у червні 2019 року. Ініціативу музиканти іменували #MetallicaMondays. 

Потрібно відпочити від Netflix, перш ніж ви безперервно не переглянули всю бібліотеку?
– презентували металісти у соцмережах. 

Прихильники схвально оцінили рішення Metallica та менше ніж за добу переглянули відео кумирів понад 14 мільйонів разів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Metallica (@metallica)

Metallica Mondays: дивіться відео з концерту онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Metallica Музика
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