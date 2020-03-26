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Гурт Mozgi присвятив танцювальний флешмоб заходам безпеки на карантині: відео

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Mozgi запустив танцювальний флешмоб / Instagram / @mozgiband

В умовах пандемії докорінно змінилося життя громадян в усьому світі. До когорти зірок, які демонструють власні заходи безпеки в умовах самоізоляції приєднався колектив Mozgi. Музиканти запустили танцювальний флешмоб No hugs, no kisses – Ні обіймів, ні поцілунків.

У час, коли суспільству важливо слідувати порадам медичних фахівців та дотримуватися запобіжних заходів, шоу-бізнес намагається донести до громадськості застереження у час поширення коронавірусу. Так, на особистій сторінці гурту Mozgi з'явилося відео, яким учасники запустили справжній флешмоб. 

До теми TVORCHI випустили джингл із звуків карантину та закликали залишатися вдома: відео

Не секрет, що Mozgi стрімко завойовує популярність у соціальних мереж. Тому артисти вирішили запустити челендж у час карантину в TikTok. Під новий запальний трек No hugs, no kisses, який з'явився в мережі лише кілька днів тому, Потап, Позитив і Дядя Вадя виконують символічні рухи.

Так, виконавці вирішили вкотре нагадати про заходи безпеки у час карантину – дистанцію та самоізоляцію, які тягнуть за собою відсутність поцілунків та обіймів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MOZGI (@mozgiband)

Нагадаємо, що раніше Потап написав композицію "Карантин", а відео на пісню заспівав у порожній залі "Вечірнього кварталу". У новому треку він висловив надію на те, що все закінчиться добре та закликав людей мити руки.

Mozgi – No Hugs No Kisses: слухайте пісню онлайн 

Станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 164 випадки захворювання Covid-19. Лише одному пацієнту вдалося одужати, а п'ять випадків зараження закінчилися летально. Лідерами за кількістю інфікованих досі залишаються Чернівецька область – 42 особи, та місто Київ – 40 осіб. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Карантин в Україні 2020 Потап Коронавірус в Україні LifeStyle
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