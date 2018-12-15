Гурт "НеАнгели" розчулив мережу піснею про тата: зворушливе аудіо

Український дует "НеАнгели" зумів довести чимало українців до сліз. Все тому, що артистки презентували зворушливий трек, в якому розповіли непросту історію стосунків з татом.

Перед Новим роком гурт "НеАнгели" потішив прихильників музичною новинкою. Зірки презентували в YouTube зворушливу російськомовну пісню "Папа", яка вже підкорює українців.

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У треку Слава та Вікторія порушили важливу соціальну тему – взаємини дітей з батьком. Згідно з текстом пісні, після розлучення тато забуває привітати свою доньку з днем народження, не приділяє їй час та забуває просто подзвонити. І хоч дівчина не має образи на свого батька, однак часто уявляє, що її родина знову возз'єдналась.

"Для мене це не просто пісня", – зізналась Слава Камінська.

Нова пісня гурту "НеАнгели" – "Папа": слухайте аудіо

Пісня "Папа" від гурту "НеАнгели": текст

Сегодня мой день рождения.

Я до последнего ждала звонка.

И вроде бы не преступленье:

Забыл, забегался, ну, как всегда.

Я не виню, я знаю, папа,

Формальности совсем не для тебя.

Ты знаешь, не нужны подарки,

Мне важно, чтоб ты вспомнил про меня.

Мне часто снится, что ты не ушёл,

Не хлопнул дверью, выбегая в ночь.

И будто бы у нас всё хорошо:

Любимая жена и крошка дочь.

Ты смотришь с нежностью и глубиной,

Как мы играем с мамой во дворе.

И ты такой красивый, молодой –

Я вижу силуэт в нашем окне.

Вот что снится мне...

Приспів

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной ,

И стеной стоишь за моей спиной.

Веришь в меня и в мои мечты.

Когда я звала, где же был ты?

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,

И стеной стоишь за моей спиной.

Спасибо за жизнь, несмотря ни на что

Уже не болит,

Что было прошло.

Всё хорошо, папа...

Я не держу обид и в сердце зла,

Я знаю, вы старались как могли.

Со временем я тоже поняла,

Что нет простых ответов у любви.

Я стала такой сильной, папа,

Я не боюсь потерь и перемен,

Я сделаю всё, чтобы рядом,

Чтоб рядом с моей дочкой был отец,

Был всегда отец...

Приспів

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,

И стеной стоишь за моей спиной.

Веришь в меня и в мои мечты.

Когда я звала,

Где же был ты?

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,

И стеной стоишь за моей спиной.

Спасибо за жизнь, несмотря ни на что,

Уже не болит,

Что было прошло

Это не важно, что между нами было,

Я отпустила и давно всё простила.

Мне больше не больно.

Спасибо, что ты в сердце моём.

Я отпустила, папа, всё хорошо.