Гурт "НеАнгели" розчулив мережу піснею про тата: зворушливе аудіо

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Гурт "НеАнгели" презентував пісню "Папа": слухати онлайн, текст
Гурт "НеАнгели" презентував пісню "Папа": слухати онлайн, текст / neangely.com

Український дует "НеАнгели" зумів довести чимало українців до сліз. Все тому, що артистки презентували зворушливий трек, в якому розповіли непросту історію стосунків з татом.

Перед Новим роком гурт "НеАнгели" потішив прихильників музичною новинкою. Зірки презентували в YouTube зворушливу російськомовну пісню "Папа", яка вже підкорює українців. 

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У треку Слава та Вікторія порушили важливу соціальну тему – взаємини дітей з батьком. Згідно з текстом пісні, після розлучення тато забуває привітати свою доньку з днем народження, не приділяє їй час та забуває просто подзвонити. І хоч дівчина не має образи на свого батька, однак часто уявляє, що її родина знову возз'єдналась. 

"Для мене це не просто пісня", – зізналась Слава Камінська. 

Нова пісня гурту "НеАнгели" – "Папа": слухайте аудіо

 

Пісня "Папа" від гурту "НеАнгели": текст 

Сегодня мой день рождения.
Я до последнего ждала звонка.
И вроде бы не преступленье:
Забыл, забегался, ну, как всегда.
Я не виню, я знаю, папа,
Формальности совсем не для тебя.
Ты знаешь, не нужны подарки,
Мне важно, чтоб ты вспомнил про меня.

Мне часто снится, что ты не ушёл,
Не хлопнул дверью, выбегая в ночь.
И будто бы у нас всё хорошо:
Любимая жена и крошка дочь.
Ты смотришь с нежностью и глубиной,
Как мы играем с мамой во дворе.
И ты такой красивый, молодой –
Я вижу силуэт в нашем окне.
Вот что снится мне...

Приспів

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной ,
И стеной стоишь за моей спиной.
Веришь в меня и в мои мечты.
Когда я звала, где же был ты?

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,
И стеной стоишь за моей спиной. 
Спасибо за жизнь, несмотря ни на что
Уже не болит, 
Что было прошло. 
Всё хорошо, папа...

Я не держу обид и в сердце зла,
Я знаю, вы старались как могли.
Со временем я тоже поняла,
Что нет простых ответов у любви.
Я стала такой сильной, папа,
Я не боюсь потерь и перемен,
Я сделаю всё, чтобы рядом,
Чтоб рядом с моей дочкой был отец,
Был всегда отец...

Приспів

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,
И стеной стоишь за моей спиной.
Веришь в меня и в мои мечты.
Когда я звала,
Где же был ты?

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,
И стеной стоишь за моей спиной.
Спасибо за жизнь, несмотря ни на что,
Уже не болит,
Что было прошло

Это не важно, что между нами было,
Я отпустила и давно всё простила.
Мне больше не больно.
Спасибо, что ты в сердце моём.
Я отпустила, папа, всё хорошо.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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