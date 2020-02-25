Гурт O презентував яскравий кліп до пісні для Євробачення-2020: відео

Після фіналу Нацвідбору Євробачення-2020 чимало конкурсантів дають інтерв'ю журналістам та презентують свою творчість. Так, півфіналісти конкурсу гурт [O] опублікували яскравий кліп до пісні "Там, куди я йду".

Ролик з'явився на ютуб-каналі колоритного колективу. Для ефектних кадрів гурт [O] спеціально вирушив до Іспанії, де солістка Ольга Чернишова залюбки станцювала на фоні приголомшливих пейзажів.

Важливо! Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

За задумом режисера Єгора Гавриленка, співачка мандрує вулицями міста та шукає сріблі предмети, які згодом складаються у пазл у формі зірки. Колектив іронічно жартує, що реквізит позичили у Вєрки Сердючки, яка виступає з подібним аксесуаром на голові.

Своєю новою відеороботою ми додали ще одну геоточку на мапі наших зйомок. Головна ідея кліпу дуже проста: я відштовхувався від головного рядку приспіву, де героїня йде до своєї заповітної зірки,

– розповів Єгор Гавриленко.



Гурт [O] презентував кліп / Пресслужба

Та не обійшлись зйомки без пригод, про що залюбки розповіла Ольга Чернишова. За її словами, упродовж кількох днів гурт [O] став справжніми знаменитостями в іспанському місті.

"Кожного разу зйомки відео для мене – це якийсь екстрим: то за ноги підвішують, то танцюй на морозі! Цього разу все було інакше: 15 градусів тепла серед січня, пальми, море, Іспанія. За ті кілька днів в Аліканте ми встигли стати місцевими знаменитостями, бо гасали вулицями з ранку до ночі у яскравих костюмах. Єгор вибагливий і жадібний на роботу режисер, темп зйомок був високий. Одного разу я навіть стояла і плакала від утоми, поки знімали кадр здалеку. Але це було чудово! Не тільки для відео, а й для наших вражень: якби не зйомки, ми б не побачили стільки красивих місць", – поділилась солістка гурту.

Гурт [O] презентував цей трек "Там, куди я йду" у Нацвідборі Єваробачення-2020. Однак пройти у фінал шоу колектив не зміг. За перемогу поборолись KRUTЬ, JERRY HEIL, Go_A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI. Доклавши максимум зусиль, перемогу здобули Go_A із піснею "Соловей". Однак про яскравий гурт [O] не забули хейтери: у мережі вони запідозрили колектив у плагіаті.

Дивіться кліп до пісні гурту [O] – "Там, куди я йду": відео

Гурт [O] – "Там, куди я йду": текст пісні

Коли я була мала,

З квітами балакала,

Птахам весну кликала,

Співала-гукала.

Коли я була мала,

Мама мені казала:

"Он угорі зоря горить,

То твоя доля, Оля!

Куди б ти не рушала,

Плакала чи кохала,

Знай, що зоря горить твоя

Єдиная!"

Приспів:

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

Коли велика стала,

Далеко мандрувала,

Щастя своє шукала,

Здалеку кликала.

Усякий долю має,

Хто по землі блукає –

Люблять дороги молоді ноги.

Куди б я не рушала,

Плакала чи кохала,

Знаю, зоря горить моя

Єдиная!

Приспів