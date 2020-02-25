Гурт O презентував яскравий кліп до пісні для Євробачення-2020: відео
Після фіналу Нацвідбору Євробачення-2020 чимало конкурсантів дають інтерв'ю журналістам та презентують свою творчість. Так, півфіналісти конкурсу гурт [O] опублікували яскравий кліп до пісні "Там, куди я йду".
Ролик з'явився на ютуб-каналі колоритного колективу. Для ефектних кадрів гурт [O] спеціально вирушив до Іспанії, де солістка Ольга Чернишова залюбки станцювала на фоні приголомшливих пейзажів.
Важливо! Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A
За задумом режисера Єгора Гавриленка, співачка мандрує вулицями міста та шукає сріблі предмети, які згодом складаються у пазл у формі зірки. Колектив іронічно жартує, що реквізит позичили у Вєрки Сердючки, яка виступає з подібним аксесуаром на голові.
Своєю новою відеороботою ми додали ще одну геоточку на мапі наших зйомок. Головна ідея кліпу дуже проста: я відштовхувався від головного рядку приспіву, де героїня йде до своєї заповітної зірки,
– розповів Єгор Гавриленко.
Гурт [O] презентував кліп / Пресслужба
Та не обійшлись зйомки без пригод, про що залюбки розповіла Ольга Чернишова. За її словами, упродовж кількох днів гурт [O] став справжніми знаменитостями в іспанському місті.
"Кожного разу зйомки відео для мене – це якийсь екстрим: то за ноги підвішують, то танцюй на морозі! Цього разу все було інакше: 15 градусів тепла серед січня, пальми, море, Іспанія. За ті кілька днів в Аліканте ми встигли стати місцевими знаменитостями, бо гасали вулицями з ранку до ночі у яскравих костюмах. Єгор вибагливий і жадібний на роботу режисер, темп зйомок був високий. Одного разу я навіть стояла і плакала від утоми, поки знімали кадр здалеку. Але це було чудово! Не тільки для відео, а й для наших вражень: якби не зйомки, ми б не побачили стільки красивих місць", – поділилась солістка гурту.
Гурт [O] презентував цей трек "Там, куди я йду" у Нацвідборі Єваробачення-2020. Однак пройти у фінал шоу колектив не зміг. За перемогу поборолись KRUTЬ, JERRY HEIL, Go_A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI. Доклавши максимум зусиль, перемогу здобули Go_A із піснею "Соловей". Однак про яскравий гурт [O] не забули хейтери: у мережі вони запідозрили колектив у плагіаті.
Дивіться кліп до пісні гурту [O] – "Там, куди я йду": відео
Гурт [O] – "Там, куди я йду": текст пісні
Коли я була мала,
З квітами балакала,
Птахам весну кликала,
Співала-гукала.
Коли я була мала,
Мама мені казала:
"Он угорі зоря горить,
То твоя доля, Оля!
Куди б ти не рушала,
Плакала чи кохала,
Знай, що зоря горить твоя
Єдиная!"
Приспів:
Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!
Коли велика стала,
Далеко мандрувала,
Щастя своє шукала,
Здалеку кликала.
Усякий долю має,
Хто по землі блукає –
Люблять дороги молоді ноги.
Куди б я не рушала,
Плакала чи кохала,
Знаю, зоря горить моя
Єдиная!
Приспів