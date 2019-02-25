Гурт Queen феєрично відкрив церемонію нагородження Оскар-2019: відео та фото

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Гурт Queen виступив на церемонії Оскар-2019
Гурт Queen виступив на церемонії Оскар-2019 / Twitter / @THR

В ніч з 24 на 25 лютого Лос-Анджелес перетворився на мекку кіноіндустрії, адже в американському місті проходить щорічне нагородження премії Оскар-2019. Феєричне шоу відкривав гурт Queen, який вийшов на сцену спільно з артистом Адамом Ламбертом.

91-а церемонія вручення Оскар стала дуже особливою. Зокрема, вперше за 30 років шоу пройшло без ведучого. Однак організатори запевнили, що сама церемонія буде настільки насиченою та грандіозною, що зіркові гості не будуть сумувати у залі.

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Відкривати феєричне шоу доручили легендарним музикантам гурту Queen, які вийшли на сцену разом із британським співаком Адамом Ламбертом. Артисти створили чудовий настрій для всіх зірок, змусивши їх підспівувати легендарні хіти та підтанцьовувати під знайомі ритми. 

Дивіться відео виступу гурту Queen та Адама Ламберта на Оскар-2019:

 

Окрім цього, на церемонії прозвучать пісні з фільмів-номінантів у виконанні Леді Гаги і Бредлі Купера, Кендріка Ламара та Дженніфер Хадсон.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Оскар-2019 Нагороди Музика
Джерело: LifeStyle 24
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