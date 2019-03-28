Гурт Rammstein вперше за 10 років анонсував вихід альбому і випустив новий кліп: відео

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Rammstein
Rammstein / Instagram / @rammsteinofficial

Знаменитий німецький гурт Rammstein оголосив дату виходу довгоочікуваного сьомого студійного альбому. Це буде перша музична платівка за останні 10 років. Разом з цим музиканти представили першу пісню з альбому під назвою Deutschland.

Радісну для фанатів новину музиканти гурту Rammstein повідомили на сайті колективу. Нову платівку світ побачить вже 17 травня 2019 року. 

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Обкладинка виходу нового синглу Deutschland гурту Rammstein / Прес-служба

Першу пісню з музичного альбому виконавці презентували вже сьогодні, 28 березня. Хіт має назву Deutschland і його прем'єра відбулася разом з новим відеокліпом на пісню.

Rammstein – Deutschland: дивитись відео онлайн

Однак днями виконавці гурту Rammstein оприлюднили в мережі відеотизер до кліпу тривалістю в 35 секунд. Фанати і критики розділились у поглядах на нову відеороботу, адже музиканти вирішили постати в образах в'язнів нацистського концтабору. Наразі тизер переглянуло 1,3 мільйона разів в YouTube, а сам ролик підписаний як XXVIII.III.MMXIX – тобто 28.03.2019 року, коли повинна відбутись прем'єра нової пісні і кліпу.

Rammstein – XXVIII.III.MMXIX​: дивитись відео онлайн

Загалом, гурт планує випустити цілих 5 кліпів на пісні з нового альбому. Режисером одного з відеороликів стане Юнас Окерлунд, який пообіцяв показати в ролику черниць. Варто додати, що останній студійний запис альбому відбувся ще у 2009 році, коли вони випускали платівку Liebe ist für alle da. Тому розрив між релізами двох платівок складе 10 років.

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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