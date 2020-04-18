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Гурт "Тартак" представив нового вокаліста: ім'я музиканта

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Гурт "Тартак" назвав ім'я нового соліста / Facebook / @Тартак

Популярний український гурт "Тартак" продовжує творчу кар'єру. Після того, як Сашко Положинський покинув колектив, музиканти прийняли рішення знайти нового соліста. Ним став Сергій Строян.

Сашко Положинський вирішив піти з "Тартака" більше, ніж два місяці тому. Згодом інші учасники колективу повідомили, що гурт продовжить існування в оновленому складі, проте хто замінить фронтмена не розголошували. Сьогодні, 18 квітня, на офіційному ютуб-каналі гурту відбувся онлайн-виступ. У відеороботі взяв участь Сергій Строян, який став новим вокалістом "Тартака".

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Знайомство прихильників із Сергієм мало відбутися на київському концерті 29 березня. Проте через пандемію коронавірусу та карантин виступ не відбувся. Після цього колектив вирішив представити нового учасника в онлайн-режимі. Дотримуючись суворих правил ізоляції "Тартак" зняв кліп та нарешті відкрив інтригу.

"Тартак" представив нового вокаліста: дивіться відео онлайн

Відомо, що Сергій Строян є лідером гурту "Чумацький шлях".

Нагадаємо, 5 лютого 2020 року Сашко Положинський заявив, що більше не виступатиме у складі гуртів "Тартак" та "Був'є". Вперше вокаліст покинув одразу два колективи. Музикант зазначив, що таке рішення далося йому непросто, проте причини свого вчинку не назвав. 

Відомо, що артист не планує завершувати вокальну кар'єру та працюватиме над новими проєктами, про які наразі не розповідає.

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Сашко Положинський Музика
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