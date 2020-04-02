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Гурт The Hardkiss представив новий відеокліп на пісню "Гора"

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Гурт The Hardkiss представив новий відеокліп на пісню "Гора" / Фото з відкритих джерел

Популярний український гурт The Hardkiss у четвер, 2 березня, представив свою відеороботу на пісню "Гора". За годину кліп вже встигло побачити майже 30 тисяч слухачів.

Відеокліп розпочався зі слів перського поета Джалаладдіна Румі, що жив у ХІІІ столітті.

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"Цей світ – Гори, а наші вчинки – крики: відлуння від нашого крику в горах завжди повертається до нас", – зазначається в епіграфі до відео.

Режисером відеороботи став Мітті Місюра. У кліпі багато вогню, емоцій та зелені, а фронтвумен гурту Юлія Саніна постала в образі національної героїні Франції Жанни Д’Арк. Сюжет відеокліпу зображує початок революції, солістка гурту серед палаючих машин бігає з мечем.

В одному зі своїх інтерв’ю Юлія Саніна розповідала, що для цього відеокліпу стилісти хотіли, аби вона постала лисою без волосся, втім від такої шаленої ідеї вокаліста відмовилася.


Кадр з відеокліпу "Гора"

Відеокліп на пісню "Гора" увійде до нового альбому, реліз якого запланований на 2021 рік. В цьому ж році гурт The Hardkiss дасть великий концерт на НСК Олімпійський, який присвячений 10-річчю створення колективу.

Учасники гурту кажуть, що новий альбом поки що немає назви, втім буде присвячений чистому, зеленому та живому. Відомо, що у лютому цього року гурт The Hardkiss почав співпрацю зі Світовим фондом природи WWF Україна.

Колектив підтримує програму фонду Вільні річки УКРАЇНИ. LET IT FLOW! Програма опікується вивченням та збереженням природного стану цінних заплав річок, демонтажем застарілих гребель і дамб для відновлення річищ і вільної течії, шляхів міграції та місць нересту риб.

Відеокліп The Hardkiss на пісню "Гора": дивіться відео

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: The Hardkiss LifeStyle Музика
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