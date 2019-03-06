Гурт The Prodigy прийняв рішення чи продовжить він виступати після смерті лідера

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Гурт The Prodigy прийняв рішення чи продовжить він виступати після смерті лідера
Гурт The Prodigy прийняв рішення чи продовжить він виступати після смерті лідера / Фото з відкритих джерел

У Великобританії помер англійський співак і танцюрист Кіт Флінт. Фанати його найбільше знають як соліста групи The Prodigy. Гурт прийняв рішення скасувати усі заплановані концерти.

Британські музиканти гурту The Prodigy у себе на Facebook-сторінці написали, що вони скасували всі майбутні концерти після трагічної смерті лідера.

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"Рішення набуває чинності прямо зараз", – йдеться у повідомленні.

В липні 2019 року в Україні пройде масштабний рок-концерт, який збирає виконавців з усього світу. Хедлайнерами цьогорічного фестивалю повинен був бути гурт The Prodigy з солістом Кітом Флінтом.

Що відомо про смерть соліста групи The Prodigy? У Великобританії помер англійський співак і танцюрист Кіт Флінт. Фанати його найбільше знають як соліста групи The Prodigy. Виконавця знайшли мертвим у його будинку 4 березня. Представники гурту підтвердили смерть виконавця, назвавши причиною смерті – самогубство. До слова, Кіт Флінт вчинив самогубство за кілька з днів після того, як завершився процес розлучення з його дружиною – японською моделлю та ді-джейкою Маюмі Кай. Джерела повідомляють, що після розриву з Кай Флінт впав у глибоку депресію та знову почав вживати наркотики

Помер Кіт Флінт: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Помер Кіт Флінт – The Prodigy Музика Новини України Новини Києва Великобританія Втрати Новини культури
Джерело: 24 Канал
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