Гурт The Rasmus розповів свої враження від візиту до Львова та розкрив таємниці концерту

Знаменитий фінський рок-гурт The Rasmus приїхав до Львова! 27 жовтня колектив виступить перед тисячами прихильників та презентує як знані хіти, так і нові композиції. Перед довгоочікуваним концертом музиканти The Rasmus взяли участь у радіоефірі Люкс ФМ, де поділились своїми враженнями від Львова.

Як зізнався фронтмен гурту The Rasmus Лаурі Ілонен, весь колектив у захваті від України. Це вже вп'яте артисти приїжджають сюди з гучними концертами. Однак раніше фінському гурту не щастило з погодою, тому у Львові музиканти змогли відчути справжнє літо. Лаурі не приховує, що радий виступити на стадіоні "Арена Львів", адже досі їм доводилось давати концерти у приміщеннях, від чого звучання пісень зовсім інше.

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"Перше, що я помітив, – тут дійсно літо. Це для нас дуже неочікувано, бо весь попередній тур в інших містах, супроводжується іншою погодою, з дощами. Ми виступали на закритих майданчиках, а зараз це буде open air, що нам дуже подобається. І місто, загалом, дуже приємне", – розповів Лаурі Ілонен.

Окрім цього, фронтмен колективу The Rasmus не оминув питання про свої музичні вподобання. Лаурі Ілонен зізнався, що часто слухає хіп-хоп та класичну музику зі свого дитинства. Зі своїми кумирами він досить часто бачиться на міжнародних фестивалях та концертах, тому черпає від них натхнення творити нові пісні.

"Я живу в США, тому часто слухаю музику, яка звучить на американському радіо. Там багато хіп-хопу, тому для себе відкрив деякі пісні та артистів, які мені дійсно подобаються. Наприклад, репера Дрейка. Але більше мені подобається музика з мого дитинства, така класична. Вона ближча до мого серця... Я бачився зі своїми кумирами. Щасливий, бо мені доводиться зустрічатись на одній сцені з артистами, чия творчість мені до вподоби. До прикладу, Metallica та Red Hot Chili Peppers. А також у дитинстві я мав постер Еліса Купера зі змією і всьому його образі. Вже у 30 років я зустрівся з ним на фестивалі та грав на одній сцені. Це дійсно такі моменти, які хочеться згадувати", – зізнався Лаурі Ілонен.

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Щодо української музики, то соліст гурту The Rasmus не приховує, що не знайомий з представниками вітчизняного шоу-бізнесу. Однак перед концертом у Києві Лаурі Ілонен мав змогу поспілкуватись із прихильниками та був у захваті від їхніх історій. Артист розповів, що його знамениті хіти надихнули українців на створення власних гуртів або ж вивчення англійської. Розповіді настільки вразили співака, що він назвав це "величезним досягненням" гурту.

Насправді я не зустрічав музикантів, але мені пощастило, бо я зустрів багато українських прихильників. Я спілкувався з людьми і мені дуже приємно почути, що були такі хлопці та дівчата, які розповідали, наскільки на них вплинув альбом Dead Letters, який вони придбали 15 років тому. Вони почали вивчати англійську, заснували свої бенди. Для мене це величезне досягнення,

– поділився Лаурі Ілонен.

Вже ввечері 27 жовтня The Rasmus запалять на головному стадіоні Львова. Тисячі прихильників вже в очікуванні видовищного шоу, яке музиканти анонсували у мережі. За словами Лаурі, до України вони привезли особливе шоу, презентація якого відбудеться вперше. Окрім цього, для прихильників артисти запропонували цікаве завдання: кожен може проголосувати за улюблені композиції The Rasmus, які зрештою прозвучать на "Арена Львів".

"Щодо сьогоднішнього концерту, то це буде особлива програма, яку ми граємо вперше. Це повний альбом. А також на нашій сторінці є голосування, де прихильники можуть проголосувати, яку пісню хотіли б почути на концерті. Це своєрідний сюрприз для нас, бо завжди цікаво, які пісні у тій чи іншій країні оберуть", – додав фронтмен The Rasmus.