Гурт "ВІА Гра" підкорює мережу гарячим кліпом "Я полюбила монстра": відео

Хоч склад гурту "ВІА Гра" вкотре змінився, однак концепція колективу залишилась такою ж. Вокалістки презентували гарячий кліп "Я полюбила монстра", в якому засвітили свої стрункі фігури.

На початку жовтня сексапільні співачки Уляна Синецька, Ольга Меганська та Еріка Герцег представили першу спільну пісню "Я полюбила монстра". Музику для треку "ВІА Гра" написав їх продюсер Костянтин Меладзе, а от слова належать одній з учасниць колективу – Ользі Меганській.

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Минув понад місяць з часу презентації хіта, як запальні артистки опублікували кліп. У ролику співачки приміряли звабливі вбрання та обирали досить провокативні пози. Саме відео користувачі мережі порівняли з популярним фільмом "50 відтінків сірого".

Варто зазначити, що прихильники двояко сприйняли новинку. Одні користувачі мережі засипали гурт компліментами, а от хейтери нещадно розкритикували ролик, назвавши його "нудним і безглуздим".

Дивіться перший кліп оновленого гурту "ВІА Гра" – "Я полюбила монстра" (відео):

Нагадаємо, що у серпні на власному весіллі Анастасія Кожевникова заявила, що покидає гурт "ВІА Гра". Зірка зізналась, що розпочинає сольну кар'єру, в чому їй допоможе чоловік. Місце вокалістки зайняла російська співачка Уляна Синецька.