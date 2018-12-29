Гурт "Время и Стекло" презентував романтичну пісню, яка стала саундтреком до "Я, Ти, Він, Вона"

Популярний український гурт "Время и Стекло", який є одним із проектів Потапа, потішив прихильників музичною новинкою. Артисти презентували чуттєву та романтичну пісню "Финальные титры".

Як артисти розповіли ТСН, їхня пісня про те, як двоє людей не можуть більше жити разом, однак і розлучитись не наважуються. Сама ж композиція "Финальные титры" була написана ще до зйомок комедії "Я, Ти, Він, Вона", одна за змістом гармонійно доповнила сюжет кінострічки.

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Відомо, що слова романтичної пісні належать Потапу. А от музику до треку "Финальные титры" написав учасник гурту Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній).

Коли я писав програш, перед очима була пара людей, які кохають одне одного і з якихось причин не можуть бути разом, але не можуть і розлучитися. Це ілюстрація одного кроку назустріч, та декількох кроків назад,

– зазначив Позитив.

"Так сталося, що я поставила її демо-версію на знімальному майданчику, і ми одразу зрозуміли, що вона стане саундтреком. Дивно, як точно і глибоко вона переказує зміст фільму мовою музики. Але, щоб на 100% відчути атмосферу, потрібно спочатку подивитися "Я, Ти, Він, Вона", а одразу після виходу з кінотеатру скачати і послухати "Финальные титры", – додала Надія Дорофеєва, яка зіграла одну з головних ролей в комедії.

Слухайте нову пісню гурту "Время и Стекло" – "Финальные титры" (аудіо):

До слова, гурту "Вемя и Стекло" – не єдині музиканти, яких надихнув сюжет запальної комедії. "Антитіла" записали та вже презентували кліп до пісні "LEGO", що став саундтреком до "Я, Ти, Він, Вона".

Прем'єра кіноcтрічки відбулась 27 грудня. За сюжетом, після 10 років подружнього життя головні герої, яких зіграли Володимир Зеленський та Настя Коротка, вирішують розлучитись. Пара має "запасний" варіанти – нових коханих, з якими хочуть розпочати роман. Та невблаганна суддя дає подружжю ще один шанс, тому вони повинні прожити місяць під одним дахом.