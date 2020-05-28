З гурту O.Torvald несподівано пішла барабанщиця

Український рок-гурт O.Torvald 28 травня заявив, що з їхнього колективу пішла юна барабанщиця – 21-річна Анастасія Середа (псевдонім – Hebi). Дівчина всього рік була у групі і вирішила йти далі іншим шляхом.

Несподівану заяву музиканти гурту O.Torvald оприлюднили на інстаграм-сторінці. У групі подякували дівчині за її свіжий погляд на їхню музику, драйв та молодість, та пообіцяли їй, що вона завжди залишиться частиною сім'ї O.Torvald.

Варто нагадати O.Torvald презентував кліп "Десь не тут" за участі нової дівчини-барабанщиці

Минулий рік був для нас дуже насиченим та емоційним: новий альбом, нова музика, нові колаборації, нові люди в нашому житті. Але карантин привніс свої коррективи. На жаль, іноді людські шляхи розходяться, бо вони по-різному дивляться на майбутнє… Мала, дякуємо за все, що ти для нас зробила, ти крута! А твоє обличчя і надалі буде нас радувати на тілі Курта Кобейна на постері у студії,

– йдеться у заяві гурту.

Окрім цього в гурті O.Torvald оголосили, що зовсім скоро анонсують нові дати туру та представлять нового "найкрутішого рокенрольного барабанщика".

Реакція Жені Галича – лідера O.Torvald

На відхід Анастасії особисто у своєму інстаграмі відерагував лідер O.Torvald Женя Галич. Чоловікові надзвичайно прикро, що дівчина покинула гурт.

Пливи, "малишка". Попереду – величезне море, зі штормами і штилями. По-іншому ніяк. Ти зможеш. Я вірю, хоч і величезна діра всередині,

– поділився артист.

Що каже про свій відхід Анастасія Середа

Дівчина також особисто підтвердила інформацію, що йде з колективу, але заявила, що не припиняє барабанну діяльність. Які у неї плани далі – Анастасія поки що приховує.

Так склалося, що я вирішила покинути групу О.Torvald. Наші шляхи, на жаль, розходяться, але я дуже рада тому часу, що ми провели разом. Я вдячна за те, що була тепло прийнята в сім'ю, спасибі за безцінний досвід, набутий тут, за тури, концерти, вписки і душевні розмови. Рухайтеся тільки вперед, я вірю в вас, люблю і ніколи не забуду,

– поділилась Середа.