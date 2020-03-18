Гурт "Фіолет" готується до онлайн-концерту в рамках національного карантину

У час національного карантину артистам довелося скасувати або ж перенести всі заплановані заходи. Проте деякі музиканти знайшли альтернативу для реалізації своєї творчості. Так, рок-гурт "Фіолет" сьогодні, 18 березня, дасть онлайн-концерт.

Зважаючи на те, що з дня у день в Україні посилюються заходи безпеки у рамках протидії пандемії коронавірусу, населення сконцентроване на глобальній проблемі. Аби уникнути паніки та розвантажити думки людей, імениті артисти долучаються до проведення концертів в онлайні. Так, одними з перших на теренах українського шоу-бізнесу ініціативу підтримав рок-гурт "Фіолет".

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21 березня у музикантів був запланований виступ в Києві, який їм довелося перенести. Проте вони вирішили не залишати фанів без своєї музики і вже сьогодні, 18 березня, о 21:45 готові потішити шанувальників концертом у форматі онлайн-квартирника на офіційному ютуб-каналі.

Ексклюзивно для "Ранок на 24" фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк зазначив, що музиканти готові до такої ініціативи та задоволені, що їхньою творчістю зможуть насолодитися меломани навіть у тих куточках країни, де хлопці ніколи раніше не з'являлися з живими виступами.

Це буде акустична версія концерту. Формат квартирника. Ми зробимо максимально можливий ефект присутності наших слухачів з усієї України. Будемо грати і старі пісні та презентуємо і кілька абсолютно нових речей, які готуємо вже в наступних альбомах. Будемо людей надихати на хороший настрій і спокій,

– прокоментував музикант.

Крім того, лідер колективу наголосив, що сьогодні важливо розуміти, сучасні обставини – це виклик, який нам важливо пройти разом: "Я точно не поширюю паніку. Я значно ретельніше став мити руки, прислухаюсь до порад фахівців. Я намагаюсь менше контактувати з людьми, з собакою гуляю, в магазини по продукти ходжу… Якщо ми всі будемо дотримуватися правил, то чутки про те, що карантин продовжать на квітень і травень, залишаться чутками".

Фронтмен гурту "Фіолет" про онлайн-квартирник: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що від 12 березня до 3 квітня в Україні оголошено карантин задля уникнення поширення захворювання на коронавірус. Влада посилює заходи безпеки: обмежує роботу закладів громадського харучування, кінотертрів, ТРЦ, закладів розваг та послуг та рух громадського транспорту. Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.