"Гуцулка Ксеня": у мережі опублікували перший трейлер до української комедії

Українське кіно стрімкими темпами розвивається. Глядачам пропонують переглянути тизер до ще однієї новинки – комедії "Гуцулка Ксеня". Прем'єра фільму запланована на 7 березня 2019 року.

Відомо, що сюжет запального фільму створений за мотивами творів Ярослава Барнича. Адаптувала сценарій для кінострічки та втілила його в життя талановита Олена Дем’яненко.

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У центрі комедії – молодий хлопець Яро, який живе в Америці. Однак парубок змушений повернутись до України, адже його батько перед смертю заповів 1 мільйон доларів. Та отримати немалу суму парубок зможе тільки після одруження зі свідомою українкою. Знайти наречену хлопець вирішує у колоритній Ворохті.

Яскрава комедія наче знята не в Україні. Це відзначили й користувачі мережі після перегляду першого офіційного трейлеру до фільму "Гуцулка Ксеня". Все тому, що над кінострічкою працювала міжнародна акторська команда: Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський (США), Олів’є Бонжур (Бельгія), Ігор Цішкевич (США), Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), фрік-кабаре “Dakh Daughters”. Велику лепту у створення комедії вніс і популярний гурт "ДахаБраха".

Перший трейлер до комедії "Гуцулка Ксеня": дивіться відео