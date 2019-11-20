Гвен Стефані одягнула топ від українського дизайнера для зйомок шоу "Голос": фото
50-річна Гвен Стефані приміряла блискучий топ з колекції українського дизайнера FROLOV на шоу "Голос" (The Voice), де вона є одним із зіркових наставників.
Фото співачки у корсеті зі стразами з колеції весна-літо 2020 Іван Фролов опублікував на офіційній сторінці бренду в інстаграмі.
Читайте також: Катя Осадча похизувалася ідеальною фігурою у сукні FROLOV: фото
Яскравий образ для зйомок "Голосу" в Лос-Анджелесі підготували стилісти Роб Зангарді та Маріель Хаен, які часто працюють над "аутфітами" співачки Дженніфер Лопес.
Український дизайнер не приховує щастя від того, що Гвен Стефані одягнула вбрання з його колекції.
Перед початком роботи над колекцією я роблю великі дослідження та готую мудборди на сотні сторінок. Там завжди є фото образів Гвен Стефані в 90-х та на початку 2000-х. Вона захоплює мене вмінням поєднувати непоєднувальне. Її улюблений прийом — мікс панку та голлівудського шику. Гвен — легенда та ікона стилю. Я щасливий, що виконавиця Don't Speak та It's My LIfe обрала бра Frolov та поєднала його з агресивними камуфляжними штанами,
– заявив Іван Фролов.
Гвен Стефані у топі українського бренду FROLOV / NBC
Гвен Стефані у топі українського бренду FROLOV / NBC
Вибір редакції
-
Оголошено список номінантів Греммі 2020: хто з популярних артистів потрапив у списоксьогодні , 17:30
-
Акторки "Крижаного серця" отримали зірки на Голлівудській алеї слави: фото з церемоніїсьогодні , 16:25
-
Єлизавета ІІ і принц Філіп святкують 72 річницю весілля: історія кохання королівської парисьогодні , 13:00