Гвен Стефані продала будинок у Беверлі-Гіллз за 21 мільйон доларів: фото зсередини

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Гвен Стефані продала маєток
Гвен Стефані продала маєток / Колаж: LifeStyle 24

Розкішна нерухомість миттєво збільшується у ціні після того, як вона стає власністю певної зірки кіно чи музичної галузі. Саме так трапилося з будинком Гвен Стефані у Беверлі-Гіллз. 50-річна співачка придбала його за 13 мільйонів доларів, а продала за 21 мільйон доларів.

Про те, що Гвен Стефані продала свій футуристичний особняк повідомляє видання Variety.

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Як зазначається у джерелі, ціна за маєток попдіви стартувала із 35 мільйонів доларів, тоді, як вона зі своїм чоловіком Гевіном Россделом придбала його у 2006 році за 13,25 мільйона доларів.

Однак реальному покупцю пощастило сторгувати добрячу частину від суми і отримати понад тисячу квадратних метрів території у престижному містечку за 21,65 мільйона доларів.

Будинок, який розташований на великому подвір'ї, вміщує у собі 7 розлогих спалень і 10 ванних кімнат. Також у маєтку є домашній кінотеатр, фітнес-зал, басейн з джакузі та відкритий басейн. Інтер'єр кожної з кімнат далекий від стилю мінімалізм, тож щасливчику, який придбав особняк, пощастило жити в особливому помешканні з кольоровими диванами, стінами, розфарбованими графіті, а також готувати сніданки на кухні з чорно-білим дизайном.

Фото: Variety 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини нерухомості Зіркова нерухомість Новини нерухомості світу
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