Гвен Стефані визнали іконою стилю: фото з червоної доріжки People's Choice Awards

У неділю, 10 листопада, в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премій People's Choice Awards, на якій співачку Гвен Стефані визнали іконою стиль (Fashion Icon).

На щорічній церемонії премій People's Choice Awards 2019 нагороджуються знаменитості за підсумками голосування глядачів в Інтернеті. На захід завітало чимало знаменитостей: сестри Кардашян, Дженніфер Еністон, Пінк, Зендая та інші. Найефектніше виглядала Гвен Стефані, яка отримала титул ікони стилю. Додамо, що у 2018 році ним володіла британська дизайнерка Вікторія Бекхем.

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Для червоної доріжки співачка одягнула білосніжну сукню з довгим шлейфом і чорним бантом з колекції Verá Wang. Цікаво виглядає на сукні надпис "FASHION ICON". Стилісти доповнили look Гвен Стефані оксамитовими рукавичками, колготками у сітку і чорними ботфортами.



Гвен Стефані / Getty Images



Гвен Стефані / Getty Images

На сцені Гвен Стефані зізналася, що на її стиль вплинули мама і бабуся, відтак вона завжди любила моду. "Це був вроджений інстинкт тому, що в будинку було завжди дуже багато класного одягу", – зазначила співачка.



Гвен Стефані / Getty Images

На червоній доріжці церемонії Гвен Стефані позувала перед об'єктивами папараці разом зі своїм коханим Блейком Шелтоном, з яким вона зустрічається з 2015 року.



Гвен Стефані і Блейк Шелтон / Getty Images