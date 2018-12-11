Гвінет Пелтроу досі не живе зі своїм новим чоловіком: цікаві деталі

Після весілля Гвінет Пелтроу і Бреда Фелчака пройшло близько трьох місяців, однак пара досі не живе разом. Головною перешкодою на шляху до спільного життя стали їхні діти.

Весільна церемонія 46-річної голлівудської актриси Гвінет Пелтроу та 48-річного продюсера Бреда Фелчака відбулась 29 вересня. Однак, як повідомляє The Daily Mail, пара досі не почала жити під одним дахом.

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Перешкодою на дорозі до солодкого післявесільного періоду, який вони мали б проводити разом, стали їхні діти від попередніх шлюбів. До слова, у Гвінет є двоє дітей від колишнього чоловіка. Її чоловік Бред теж виховує сина та дочку від екс-дружини.

Оскароносна акторка сказала, що їхнє роздільне шлюбне життя обґрунтоване тим, що вона ніколи раніше не виховувала чужих дітей.

Я ніколи не була мачухою і не знаю, як це робити,

– прокоментувала ситуацію Гвінет.

До слова, акторка досі підтримує тісний зв’язок зі своїм колишнім чоловіком Крісом Мартіном. Також вона сказала, що він досі має свою кімнату у її будинку.