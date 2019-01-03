Гвінет Пелтроу не збирається народжувати дітей від нового чоловіка: несподівані деталі

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Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу / Instagram/ @gwynethpaltrow

46-річна голлівудська акторка вийшла заміж вдруге у вересні 2018 року. Гвінет Пелтроу стала дружиною американського сценариста Бреда Фелчака. Однак жінка не має наміру народжувати спільних дітей у новому шлюбі. Як вона стверджує, на це є поважні причини.

Знаменита голлівудська актриса дала відверте інтерв'ю американському виданню ES Magazine. За розмовою вона розповіла, чому не планує народжувати дітей від Бреда Фелчака, за якого вийшла заміж у вересні 2018 року, і які відносини підтримує із колишнім чоловіком.

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Гвінет Пелтроу зізналася, що її розлучення із Крісом Мартіном було важким для них обидвох, однак вони зуміли зберегти близькість і залишитися друзями. Актриса додала, що вони з усіх сил намагалися зробити цей процес комфортним в першу для них, як для сім'ї.

Я думаю, що ми дійсно змогли залишитися сім'єю. Кріс дуже близька мені людина. Я спілкуюся з ним і бачу його щодня. Так, розлучення було дуже важким, але я думаю, що діти змогли пережити це. Ми з ним домовилися, що діти для нас завжди будуть на першому місці,
– зазначила акторка.

Варто нагадати, у Гвінет Пелтроу і Кріса Мартіна є двоє дітей: 14-річна донька Еппл і 12-річний син Мозес.

Однак зірка зізналася, що народжувати спільних дітей із Бредом Фелчаком, у якого від попереднього шлюбу також є дочка і син, не має наміру.

Господи, ні. Я занадто стара для цього. Добре, що жінки можуть мати дітей до сорока років, але я не думаю, що хочу знову не спати ночами. Я б не вижила,
– зізналася Гвінет Пелтроу.

 
Теги: Гвінет Пелтроу Зіркові мами Голлівуд LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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