Гвінет Пелтроу показала свою 14-річну доньку: рідкісний кадр

46-річна голлівудська акторка не любить афішувати своє особисте життя занадто часто. Однак інколи Гвінет Пелтроу ділиться закуліссям особистого життя. Так, на новому фото, яким вона похизувалася в мережі, акторка постала зі своєю 14-річною донькою Еппл.

Новий знімок оскароносна акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Гвінет Пелтроу постала з 14-річною донькою Еппл, яка продемонструвала свій профіль, цілуючи маму в щічку, та ще однією дівчиною.

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Допис, який 46-річна акторка опублікувала у вівторок, 8 січня, присвячувався юній Дівен Ді. Вона є близькою подругою 14-річної дочки Гвінет Пелтроу Еппл. Акторка зробила милий подарунок дівчині з нагоди її дня народження, зворушливо прокоментувавши світлину.

З Днем Народження тебе, солодка Дубс. Моя друга дочка, твоє велике серце освітлює наше життя,

– підписала фото акторка.

Востаннє Гвінет Пелтроу ділилася світлиною з донькою 28 вересня 2018 року. Цей день визнаний Всесвітнім днем дочок.