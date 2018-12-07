Гвінет Пелтроу приміряла звабливе вбрання у пляжній фотосесії: сексуальні знімки
Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу у 46 років може похизуватись приголомшливою фігурою. Нещодавно зірка знялась у пікантній фотосесії, в якій показала звабливі форми.
Як відомо, вже понад 20 років Гвінет Пелтроу пропагує здоровий спосіб життя. Зірка переконана: правильне харчування та заняття спортом і є секретом довголіття та краси. Судячи з нещодавньої фотосесії зірки, це й справді так.
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Перед камерою зваблива Гвінет Пелтроу позувала в купальниках, мереживній білизні та кроп-топі. Сексуальні вбрання вона приміряла на пляжі, що додавало ще більшої пікантності її образам. Акторка опублікувала світлини у своєму блозі, чим розбурхала мережу.
Гвінет Пелтроу / Instagram
Сексуальні фото Гвінет Пелтроу / Instagram
Гвінет Пелтроу в басейні / Instagram
Гвінет Пелтроу знялась у пляжній фотосесії / Instagram
Струнка Гвінет Пелтроу / Instagram
Відомо, що такі звабливі образи Гвінет Пелтроу приміряла для нового випуску журналу The Wall Street Journal. Згідно з анонсом, у грудневому номері зірка зробить кілька відвертих зізнань та розповість про своє приватне життя.
Сексуальна Гвінет Пелтроу / Instagram