Гвінет Пелтроу прийшла на світську подію у провокативному образі: фото

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу і в 47 років залюбки демонструє сексуальність. Днями зірка відвідала кіноподію, на якій красувалась у крихітному топі та штанах.

Як відомо, 21 січня у Голлівуді презентували документальний мінісеріал The Goop Lab. Кінострічку представники Netflix зняли на основі історії про бізнес Гвінет Пелтроу. Тому акторка не могла пропустити прем'єрний показ і залюбки завітала на презентацію у Лос-Анджелесі.

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У Голлівуді добре знають, що світська подія вимагає особливого вбрання. Тому Гвінет Пелтроу ретельно підготувалась для свого виходу, обравши дуже спокусливий костюм.

Перед камерами голлівудська красуня позувала у білому кроптопі, який ледь прикривав її груди, та широких штанах. У такому вбранні Гвінет Пелтроу продемонструвала бездоганний рельєфний прес, який могли побачити всі учасники кіноподії. Розплетене волосся, взуття на підборах та денний макіяж завершили провокативний образ 47-річної Гвінет Пелтроу.



Гвінет Пелтроу на кіноподії / Getty Images



Акторка Гвінет Пелтроу / Getty Images

Гвінет Пелтроу є власницею інтернет-магазину Goop, який приносить їй не тільки шалений прибуток, але й скандали. Так, у 2019 році акторка вирішила запустити у продаж провокаційну білизну в стилі БДСМ. До цього ж Гвінет потрапила у гучний скандал через вітаміни для вагітних та молодих мам. Препарати суттєво перевищували рекомендовані дозування та могли зашкодити і породіллям, і їхнім дітям. Окрім цього, у 2020 році акторка презентувала свічки із запахом вагіни.