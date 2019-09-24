Гвінет Пелтроу вбрала ретро-сукню 1963 року: фото

Поки всі голлівудські модниці приголомшують світ новинками з колекцій легендарних брендів, Гвінет Пелтроу вирішила вбрати ретро-сукню. На урочисту подію вона прийшла у вбранні, створеному у 1963 році.

У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі відгриміла одна з найпрестижніших кіноподій року – церемонія нагородження преміями Еммі-2019. На червоній доріжці встигли покрасуватись знамениті модниці, які приміряли сукні, пошиті спеціально для цієї знакової події. Однак не всі акторки демонстрували фешн-новинки.

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Так, Гвінет Пелтроу вирішила обрати сукню з вінтажної колекції бренду Valentino. Акторка приміряла сукню, яку у 1963 році створив засновник легендарної марки одягу Валентіно Гаравані. Вбрання складалось із чорного топу, сріблястої спідниці та авангардних рукавів. Образ розкішна Гвінет Пелтроу доповнила босоніжками на підборах та ідеальною укладкою волосся.



Гвінет Пелтроу на церемонії Еммі-2019 / Instagram / @bradfalchuk



Гвінет Пелтроу з чоловіком / Instagram / @gwynethpaltrow

Гвінет Пелтроу – не єдина зірка, яка наважується приміряти ретро-образи. У лютому 2019 року Кім Кардашян прийшла на зйомки телешоу у сукні з вінтажної колекції Thierry Mugler. Як і Гвінет, знаменитість виглядала неперевершено.



Кім Кардашян / Instagram / @thekkwdaily



Кім Кардашян у вінтажній сукні / Instagram / @thekkwdaily