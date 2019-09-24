Гвінет Пелтроу вбрала ретро-сукню 1963 року: фото

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Гвінет Пелтроу в ретро-сукні 1963 року
Гвінет Пелтроу в ретро-сукні 1963 року / Instagram / @gwynethpaltrow

Поки всі голлівудські модниці приголомшують світ новинками з колекцій легендарних брендів, Гвінет Пелтроу вирішила вбрати ретро-сукню. На урочисту подію вона прийшла у вбранні, створеному у 1963 році.

У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі відгриміла одна з найпрестижніших кіноподій року – церемонія нагородження преміями Еммі-2019. На червоній доріжці встигли покрасуватись знамениті модниці, які приміряли сукні, пошиті спеціально для цієї знакової події. Однак не всі акторки демонстрували фешн-новинки. 

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Так, Гвінет Пелтроу вирішила обрати сукню з вінтажної колекції бренду Valentino. Акторка приміряла сукню, яку у 1963 році створив засновник легендарної марки одягу Валентіно Гаравані. Вбрання складалось із чорного топу, сріблястої спідниці та авангардних рукавів. Образ розкішна Гвінет Пелтроу доповнила босоніжками на підборах та ідеальною укладкою волосся. 

Гвінет Пелтроу на церемонії Еммі-2019
Гвінет Пелтроу на церемонії Еммі-2019 / Instagram / @bradfalchuk

Гвінет Пелтроу з чоловіком
Гвінет Пелтроу з чоловіком / Instagram / @gwynethpaltrow

Гвінет Пелтроу – не єдина зірка, яка наважується приміряти ретро-образи. У лютому 2019 року Кім Кардашян прийшла на зйомки телешоу у сукні з вінтажної колекції Thierry Mugler. Як і Гвінет, знаменитість виглядала неперевершено. 

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @thekkwdaily

Кім Кардашян у вінтажній сукні
Кім Кардашян у вінтажній сукні / Instagram / @thekkwdaily

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Еммі Гвінет Пелтроу
Джерело: LifeStyle 24
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