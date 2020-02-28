Гвінет Пелтроу відреагувала на спалах коронавірусу: Я вже була в цьому фільмі

Голлівудська знаменитість не залишилася осторонь смертельної епідемії, яка стрімголов шириться світом. На шляху з США до Європи Гвінет Пелтроу також вирішила подбати про своє здоров'я та одягнула медичну маску під час перельоту. Акторка порівняла спалах коронавірусу з подіями фантастичного трилеру "Зараза" (Contagion).

47-річна володарка премії Оскар належить до тих голлівудських зірок, які готові ризикнути власним здоров'ям заради модних трендів. Незважаючи на тисячі летальних випадків від зараження коронавірусом, Гвінет Пелтроу все ж наважилася відправитися до Парижа, де проходить довгоочікуваний Тиждень моди.

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На особистій сторінці акторки в інстаграмі з'явилася світлина, яка впродовж останніх днів незмінно фігурує у профілях світових знаменитостей. На фото вона позує у чорній медичній масці, яка убезпечить її від смертельного спалаху.

Проте Гвінет Пелтроу не лише порадила прихильникам турбуватися про свій організм та виконувати всі профілактичні заходи, а й назвала стрімке поширення коронавірусу своєрідним прототипом подій голлівудського фільму "Зараза", зйомки якого відбувалися ще 2011 року.

Параноя? Обережність? Розсудливість? Пандемія? Пропаганда? Пелтроу своє діло знає і просто буде спати з цим весь політ. Я вже була в цьому фільмі. Бережіть себе. Ретельно мийте руки,

– прокоментувала світлину зірка.

Фантастичний трилер "Зараза" кінорежисера Стівена Содерберга екранізує епідемію від інфекційного захворювання, яке передалося людині від тварини у Гонконгу. Саме Гвінет Пелтроу зіграла у стрічці американську бізнесменку, яка повернулася з відрядження до Америки і спровокувала спалах хвороби, яка ставить під загрозу подальше існування на планеті. Від нищівного вірусу немає вакцини.

Акторка не стала першою, хто усвідомив схожість коронавірусу з голлівудською фантастикою. У мережі зросла цікавість користувачів до картини "Зараза", які проводять паралелі з сучасністю.

Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї. У світі зафіксовано понад 2700 летальних випадків та десятки тисяч тих, кому вдалося одужати. Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу