Гвінет Пелтроу вперше після весілля вийшла з Бредом Фелчаком у світ: яскраві фото

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу офіційно вийшла заміж 29 вересня за продюсера Бреда Фелчака. І лише 4 грудня подружжя вперше вийшло у світ. Гвінет і Бред завітали на захід на честь відкриття зірки Райана Мерфі на Алеї Слави в Голлівуді.

Для виходу Пелтроу і Фелчак одягли костюми сірого кольору. Чоловік приміряв костюм-трійку, білу сорочку і чорне взуття.

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На акторці був жакет темнішого віддітнку і чорні замшеві туфлі на високих підборах. Очевидці повідомляють, що пара виглядала дуже закоханою і новоспечене подружжя не соромилося демонструвати свої почуття на публіці.



Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак / Getty Images



Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак / Getty Images

До слова, стосунки у Гвінет і Бреда почалися ще в 2014 році, а вже на початку цього року пара оголосила про свої заручини. Раніше актриса була одружена з музикантом Крісом Мартіном, від якого у неї є двоє дітей: 14-річна дочка Еппл та 12-річний син Мозес. У продюсера Фелчака теж є двоє дітей від колишньої дружини Сюзанни Букінік. Одна за словами Пелтроу, народжувати дітей вони з Фелчаком не планують.