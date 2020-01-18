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Гвінет Пелтроу зізналася, що вживала наркотики та описала наслідки препаратів

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Гвінет Пелтроу / Instagram / @gwynethpaltrow

Американська акторка взялася за створення власного мінісеріалу "Лабораторія Goop". Під час зйомок зірка зізналася, що вживала наркотики МДМА разом зі своїм чоловіком у поїздці до Мексики. Вона зізналася, що цей досвід виявився надто емоційним та поділилася власними переживаннями.

Голлівудська акторка кілька років тому заснуdала американську компанію Goop зі здорового способу життя, яка створена як "lifestyle brand". Аби популяризувати свій проєкт Гвінет Пелтроу розпочала зйомки мінісеріалу "Лабораторія Goop" на Netflix, у якому вона оприлюднює нетрадиційні методи лікування. 

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Як повідомляє видання Daily Mail, в одному з випусків Гвінет Пелтроу дослідила вплив психоделіків на емоційний стан людини. 47-річна акторка відшукала дослідження, яке доводить, що МДМА допоміг одній людині подолати посттравматичний стресовий розлад.

У свою чергу знаменитість пригадала особистий досвід вживання препаратів під час візиту до Мексики зі своїм чоловіком Бредом Фелчаклом. 

Я не мала галюцинацій. Це було насправді дуже, дуже емоційно, і я була зі своїм тодішнім хлопцем, який зараз є моїм чоловіком. Він дуже чуйний, дуже мудрий чоловік, і він зміг допомогти мені в цьому,
– зізналася оскароносна акторка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Такий вчинок Гвінет Пелтроу обгрунтувала бажанням впоратися з власними переживаннями, проте якими саме акторка не зазначила. Раніше вона розповідала, що у юному віці досить багато курила, проте вживала МДМА лише одного разу. 

Я курила пачку щодня, мабуть, до 25 років. Мені справді подобалося прокидатися і запалювати цигарку,
– коментувала знаменитість. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Гвінет Пелтроу Голлівуд Наркотики
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