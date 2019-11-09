Х-фактор 10 сезон 9 випуск: які нові завдання придумали судді для випробувань

Українське шоу "Х-фактор" 10 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 9 листопада на 9 випуску "Х-фактора" відбувся перший день тренувального табору. Що робили учасники, аби довести, що вони гідні виступати в прямих ефірах в команді одного з зіркових суддів.

Під час шоу "Х-Фактор" 10 сезон на сцену виходили учасники, які намагалися переконати суддів у своєму співочому таланті й підкорити їх своїми голосами. Деякі учасники, на думку суддів, не мали потрібних вокальних даних для участі в "Х-факторі". Інші, навпаки, змусили журі захоплюватися чарівними голосами.

Читайте також: Х-фактор 10 сезон 8 випуск: кому вдалося здивувати суддів на останньому кастингу

Цього сезону зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко.

Перший етап

До першого випробування тренувального табору "Х-фактора" учасники мали тільки 15 хвилин на підготовку. За цей час їм потрібно було розбитися на групи по 5 людей та обрати 30 секунд з пісні, яку вони мали виконати акапела. Головним нюансом випробування було те, що судді не бачили учасників, адже ті співали за умовним екраном-стіною.

Усім суддям сподобалася така ідея випробування, окрім Андрія Данилка. Та колеги змогли переконати його в потрібності такого завдання. А самі учасники переживали, що їх енергія та образи не зможуть доповнити виступ.



Учасники за імітованою екраном-стіною виконують пісні

З блискавичною швидкістю учасники розбирали місця до наступного етапу 10 сезону. Ані екран-стіна, ані акапела не були перепоною для учасників.

Під час цього етапу "Х-фактора" суддів роздратувало те, що учасниці на цьому етапі 10 сезону виконували однакові пісні й однаковими голосами. Через це їм здавалося, що це все одна пісня, а не 5 різних.

Х-фактор 10 сезон 9 випуск дивитись онлайн: перший етап

Не всі улюблені учасники 10 сезону "Х-фактора" змогли потрапити до наступного етапу проекту. Кожного разу, як піднімалася стіна, судді не могли повірити власним очам, адже не такого співу очікували від деяких конкурсантів.

Другий етап

У другому етапі "Х-фактора" учасники за командою ведучою мали зірвати зі стенду листок з назвою пісні. Головною умовою було те, що змінювати та обмінювати їх не можна, а потрібно виконати ту, яку встигли вихопити. На підготовку до виступу конкурсанти мали тільки ніч.

Допомагав учасникам 10 сезону "Х-фактора" піаніст Євген Хмара. З ним учасники перед виходом мали на репетицію тільки 10 хвилин. Та найгірше для конкурсантів те, що своє рішення судді мали оголосити тільки після всіх прослуховувань.

Першим на сцену "Х-фактора" вийшов Денис Мельник, який ще на кастингу довів, що для участі у 10 сезоні він готовий на все. Хлопець розповів, зо готувався не поспішаючи, бо вважає, що якщо себе розігнати – нічого хорошого не вийде.

Хлопець виконав пісню "Ніч яка місячна". Судді відповіли йому після виступу, що "тут немає що й казати".

Х-фактор 10 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Дениса Мельника

Наступним був Юрій Каналош, який зізнався суддям, що на вивчення пісні йому треба більше часу, проте він співатиме до останнього. Усе це не завадило йому добре виступити. Андрій Данилко сказав хлопцю "дякую", бо в ньому він побачив "Х-фактора". Судді вирішили не мучити хлопця до кінця етапу, а одразу сказати "так".

Х-фактор 10 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Юрія Каналоша

Третіми були головні вигадники "Х-фактора", які заявили, що в них музикально-танцювальна постановка. Усе це – гурт "NZK".

Читайте також: Х-фактор 10 сезон 7 випуск: чим дивував Віктор Павлик та як учасники зізнавалися у коханні

Судді подивилися відео вибору пісні, де солістка гурту схопила велику кількість пісень й знайшла, на її думку, для гурту найкращу – "Я спросил у ясеня".

Х-фактор 10 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "NZK"

Далі підкорювати 10 сезон тренувального табору вийшов Іван Філіпенко. Він виконав пісню Верки Сердючки "Тук-тук-тук". Проте, як виявилося, Андрій Данилко не полюбляє, коли виконують його пісні.

Ігор Кондратюк після виступу заявив, що хлопець надто серйозно віднісся до виконання цієї пісні.

Х-фактор 10 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Івана Філіпенко

Четвертою на сцену "Х-фактора" вийшла учасниця, яка намагалася не потрапяти під об'єктиви камер. Адже на попередньому етапі судді їй відмовили, проте дівчина вирішила, попри правила й заборони продюсерів шоу, залишилася на знімальному майданчику, аби знову вийти на сцену проекту 10 сезону.

Чи дали судді учасниці другий шанс, можна буде дізнатися вже в наступному випуску "Х-фактора" 10 сезон.

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".