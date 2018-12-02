Х-фактор 9 сезон 14 випуск: на прямий ефір прийшов MELOVIN – відео феєричного виступу співака

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MELOVIN
MELOVIN / Фото з відкритих джерел

У суботу, 1 грудня, на другому прямому ефірі "Х-фактору" 9 сезон прийшов учасник "Євробачення-2018", що пройшов в Лісабоні, MELOVIN в якості зіркового гостя шоу.

Нагадаємо, що MELOVIN дійшов до суперфіналу, у якому за результатами глядацького голосування став переможцем 6 сезону "Х-фактор".

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Співак зворушливо заспівав власну пісню "З тобою, зі мною, і годі", якою заполонив серця глядачів та суддів. 

Я дуже радий знову повернутися на сцену рідного "Х-фактора" на сцену, з якої почався мій великий шлях, сцену, на якій мене назвали переможцем. Дякую за можжливість виступити тут знову,
– сказав зі сцени артист.

Потім MELOVIN виконав ще одну авторську пісню, з якою виступав на "Євробаченні-2018" – "Under the ladder'". Неймовірне виконання співака запалило зал та здивувало членів журі.

"Я обожнюю "Х-фактор", адже звідси починалася моя історія. На щастя, я жодного разу не співав пісню "за життя" (пісня в номінації на вибування – 24). Хочу порадити учасникам – ніколи не слухати тих, хто скаже, що ви нічого не зможете. І дайте жару", – додав співак.

Він також запросив суддів на свій концерт, який відбудеться 13 грудня.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайнвиступ MELOVIN'а ( відео з'явиться пізніше)

Хто такий MELOVIN? Український співак, представник України на пісенному конкурсі "Євробачення-2018". Melovin є переможцем популярного шоу – у 2015-му році українець виграв вокальне шоу "Х-фактор", після чого почав роботу над дебютним альбомом. Його справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров, йому всього 21 рік. Він привертає увагу змінами в зовнішньому вигляді та образами на сцені. Це безперечно нова яскрава зірка українського шоу-бізнесу.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 канал
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