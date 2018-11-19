Хакери показали оголену Ріанну : гарячі фото (18+)

Відома американська співачка неочікувано стала жертвою хакерів. Фото, на яких Ріанна є повністю оголеною, потрапили в мережу цілком випадково.

Барбадоська 30-річна співачка часто знімається у відвертих фотосесіях для свого бренду білизни. Фото в мереживних бюстгальтерах чи зйомки відео у відвертих комплектах не є для співачки чимось особливим. Проте фото повністю оголеного тіла Ріанна навряд чи хотіла розповсюджувати на всю мережу.

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Відверті знімки екс-ангела Victoria's Secret опублікував Telegram-канал Super. На світлинах співачка повстала повністю оголеною. Вона розкуто позує перед камерою у квартирі, притримуючи волосся рукою. Її тіло прикрашають лише татуювання та смужки від засмаги.



Фото оголеної Ріанни / Telegram-канал Super



Фото оголеної Ріанни / Telegram-канал Super



Фото оголеної Ріанни / Telegram-канал Super