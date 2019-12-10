Хакери зламали сторінку моделі Кари Делевінь: що опублікували у мережі

Американська модель та акторка Кара Делевінь стала жертвою хакерів. Днями її твіттер-сторінку зламали невідомі та опублікували резонансний допис про розрив з коханою Ешлі Бенсон. Представники зірки вже встигли відреагувати на скандал.

Знаменита Кара Делевінь розірвала стосунки з акторкою Ешлі Бенсон, – саме такими заголовками вибухнули всі американські таблоїди 9 грудня. Причиною для чуток стали не заяви інсайдерів, а офіційна твіттер-сторінка зірки, на якій з'явилось несподіване повідомлення.

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"Я і Ешлі розірвали стосунки", – йшлося у заяві Кари Делевінь.

Згодом допис, який викликав чималий резонанс у мережі та ЗМІ, видалили. Однак те, що опубліковане в твіттері, не може зникнути: прихильники Кари Делевінь поширили скріншоти її лаконічного звернення.



Скріншот допису Кари Делевінь

Після серії гучних статей Кара Делевінь представники вирішили публічно пояснити ситуацію. За їхніми словами, прихильникам не варто переживати за приватне життя моделі, оскільки вона і надалі продовжує стосунки з акторкою Ешлі Бенсон. А от резонансний допис – це всього лиш витівка хакерів, які зламали її акаунт.



Кара Делевінь підтвердила роман з Ешлі Бенсон / Getty Images

Що відомо про роман Кари Делевінь? Вперше про стосунки Кари та Ешлі заговорили на початку 2019 року. Тоді Делевінь та зірка серіалу "Милі ошуканки" з'явились на вулицях Лос-Анджелеса, тримаючи одна одну за руки. Однак коментувати чутки ЗМІ про роман знаменитості не поспішали. Тільки всередині червня 2019 року Ешлі Бенсон та Кара Делевінь оголосили про стосунки, прийшовши разом на світську подію.



Інсайдери західних ЗМІ стверджували, що між дівчатами є не тільки сильні почуття, але й прагнення створити сім'ю. Вони переконували: Кара Делевінь та Ешлі Бенсон заручились та готуються до таємного весілля. А вже у серпні у Лас-Вегасі очевидці говорили, що бачили знаменитостей на їхній церемонії весілля.